Fitch Ratings, yaptığı incelemeler sonucunda Migros’un daha önce 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu bir basamak artırarak 'AA+(tur)' seviyesine çıkardı. Şirketin not görünümü ise "Durağan" olarak belirlendi.

NOT ARTIŞININ ARKASINDAKİ 4 TEMEL NEDEN

Uluslararası derecelendirme kuruluşunun raporunda, Migros’un finansal yapısındaki güçlenmeye dikkat çekildi. Not artış kararında etkili olan kriterler şu şekilde sıralandı:

Güçlü Kârlılık: Şirketin gelişen ve sürdürülebilir kârlılık seviyesi.

Borçsuz Yapı: Finansal borçların minimal düzeyde tutulması.

Verimlilik Artışı: Operasyonel süreçlerdeki etkinliğin artırılması.

Nakit Akışı: Pozitif serbest nakit akımlarının istikrarlı bir şekilde devam etmesi.

