Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu ticaret politikalarının ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Kuruluş, bu politikaların artan bütçe açığına yönelik endişeleri derinleştirdiğini belirtti.

YATIRIM VE TÜKETİCİ GÜVENİ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Moody’s tarafından yapılan değerlendirmede, Trump’ın yüksek gümrük tarifeleri uygulamasının iş yatırımları üzerinde baskı yarattığı ve tüketici güvenini olumsuz etkilediği ifade edildi. Ayrıca bu politikaların, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında hareket alanını daraltabileceği belirtildi. Kuruluş, son 20 yılda ABD’nin kamu borcunun daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekerek, ABD'nin benzer kredi notuna sahip ülkelerle kıyaslandığında daha zayıf bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı.

YÜKSELEN BORÇ SEVİYESİ VE AÇIKLAR RİSK YARATIYOR

ABD'nin küresel rezerv para birimine sahip olmasının Hazine tahvillerine talebi yüksek tuttuğunu belirten Moody’s, buna rağmen artan mali açıklar ve borç ödeme kapasitesindeki zayıflamanın ülkenin ekonomik gücüne olan güveni azalttığını kaydetti. Açıklamada, “Uzun süreli yüksek gümrük tarifeleri, finanse edilmeyen vergi indirimleri ve artan ekonomik belirsizlikler birleştiğinde, ABD'nin bütçe açıklarını telafi etme kapasitesi zayıflıyor” ifadeleri yer aldı.

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