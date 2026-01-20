Son dönemde merkez bankalarının altın alımları ve gümüşün endüstriyel kullanımıyla rekor seviyeler test edilmişti. Ancak Morgan Stanley analistleri, altın ve gümüşteki rallinin büyük ölçüde fiyatlandığını ve kar satışlarının kapıda olduğunu belirtiyor. Raporda, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi gerektiği vurgulanırken, asıl büyük getiri potansiyelinin endüstriyel dönüşüm metallerinde olduğu ifade ediliyor.

NEDEN BAKIR? NEDEN ŞİMDİ?

Morgan Stanley, bakırı "yeni petrol" ve "yeni altın" olarak tanımlıyor. Bu yükseliş beklentisinin arkasında üç ana temel neden bulunuyor:

Yapay Zeka ve Veri Merkezleri: AI (Yapay Zeka) teknolojisinin büyümesiyle devasa veri merkezlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu merkezlerin elektrik altyapısı, tahmin edilenden çok daha fazla bakır tüketiyor.

Enerji Dönüşümü: Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji şebekeleri, geleneksel sistemlere göre 4 ila 6 kat daha fazla bakır kullanımını zorunlu kılıyor.

Arz Darboğazı: Yeni maden projelerinin devreye girmesindeki gecikmeler, küresel bakır stoklarının kritik seviyelere gerilemesine neden oldu.

"Bakır, sadece bir sanayi metali değil; küresel elektrifikasyonun ana anahtarıdır. Arzın talebi karşılayamadığı bir döneme giriyoruz, bu da fiyatlarda agresif bir yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir." — Morgan Stanley Emtia Strateji Ekibi

FİYAT BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLER

Morgan Stanley’nin projeksiyonlarına göre, bakır fiyatlarında önümüzdeki 12 ay içerisinde %20 ile %35 arasında bir artış bekleniyor. Banka, yatırımcılara sadece fiziksel emtiaya değil, aynı zamanda bakır madenciliği yapan dev şirketlerin hisselerine de odaklanmalarını öneriyor.

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK UYARI

Analistler, altın ve gümüşün portföylerde "koruyucu" rol oynamaya devam edeceğini ancak "büyüme" odaklı yatırımcıların rotayı endüstriyel metallere kırması gerektiğini belirtiyor. Özellikle lityum ve kobalt gibi metallerdeki dalgalanmanın aksine, bakırın daha stabil ve güçlü bir talep yapısına sahip olduğu altı çizilen notlar arasında.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi içermemektedir. Piyasa verileri ve kurum analizlerinin bir özetidir.