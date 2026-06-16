Netaş, Türkiye'nin önde gelen telekom operatörlerinden 19,58 milyon dolar tutarında sunucu siparişi aldı. Destek hizmeti 7 yıl sürecek.
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önde gelen telekom operatörlerinden birinden 19.584.122 ABD doları tutarında sunucu satış siparişi aldığını duyurdu.
Şirket açıklamasına göre söz konusu sipariş, sunucu satışını kapsarken proje kapsamında ürün teslimatları 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.
19,6 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ
Netaş tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin önde gelen telekom operatörleri arasında yer alan müşteriden toplam 19.584.122 ABD doları tutarında sipariş alındığı belirtildi.
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Sipariş kapsamında sunucu ürünlerinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak.
7 YIL DESTEK HİZMETİ VERİLECEK
Şirket, proje kapsamında yalnızca ürün teslimatı gerçekleştirmeyecek. Açıklamaya göre satış sonrası destek hizmetleri de 7 yıl boyunca sürdürülecek.
KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz, Türkiye'nin önde gelen telekom operatörleri arasında yer alan müşterisinden sunucu satışına ilişkin olarak 19.584.122 ABD Doları tutarında sipariş almıştır. Proje kapsamında ürün teslimatları 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olup, satış sonrası destek hizmetleri 7 yıl süreyle sağlanacaktır."