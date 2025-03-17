OECD, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme beklentisini %2,6’dan %3,1’e çıkardı. Aynı zamanda 2025 yılı enflasyon tahminini de %30,7’den %31,4’e yükseltti.

Ancak 2026 yılı için büyüme beklentisi %4'ten %3,9'a düşürülürken, enflasyon tahmini %17,2'den %17,3'e çıkarıldı.

TÜRKİYE İÇİN 2025 BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ ARTIRILDI

OECD’nin “Belirsizlikte Yönlendirme” başlıklı raporuna göre, ABD ve Çin gibi büyük ekonomilerdeki güçlü büyüme sayesinde küresel ekonomi 2024 yılında dirençli kalmaya devam ediyor. Ancak son veriler, küresel büyüme tahminlerinde hafif bir yavaşlama sinyali veriyor.

Özellikle bazı ülkelerde iş dünyası ve tüketici güveninde zayıflama görülürken, ekonomik politika belirsizliklerinin dünya genelinde arttığı vurgulandı.

TİCARET ENGELLERİ VE JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER BÜYÜMEYİ BASKILIYOR

OECD raporunda, küresel ticaretteki kısıtlamaların devam etmesi halinde büyümenin yavaşlayabileceği ve enflasyonist baskıların artabileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca işgücü piyasalarındaki sıkılık nedeniyle hizmet sektöründe enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilirken, mal fiyatlarında düşüşün ardından yeniden yükseliş trendi görüldüğü ifade edildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

OECD, küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak yavaşlayacağını öngörüyor.

2024 yılı için küresel büyüme tahmini %3,2 olarak belirlenirken, 2025’te %3,1’e, 2026’da ise %3,0’a gerilemesi bekleniyor.

Büyük ekonomilere yönelik beklentiler ise şu şekilde:

ABD: Güçlü büyüme sonrası, 2025'te %2,2’ye, 2026’da ise %1,6’ya gerileyecek.

Euro Bölgesi: Toparlanma sınırlı kalacak, 2025’te %1,0, 2026’da %1,2 büyüme bekleniyor.

Çin: 2024’te %4,8 olan büyüme, 2026’da %4,4’e yavaşlayacak.

OECD, küresel ekonomide artan belirsizliklerin yatırımları ve hane halkı harcamalarını olumsuz etkileyebileceğine ve bunun büyümeyi daha da sınırlayabileceğine dikkat çekti.