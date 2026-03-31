Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 26 Mart 2026 tarihinde düzenlenen "36 Ay Süreli Manuel/Tam Otomatik İnfüzyon Kemoterapisi Hizmet Alımı" ihalesine 3 istekli katıldı. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden paylaşılan verilere göre, Oncosem tarafından sunulan 141.051.834,15 TL tutarındaki teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak seçildi.

İHALE KARARI KESİNLEŞTİ

Şirket, daha önce sürecin devam ettiğini bildirdiği ihalede mutlu sona ulaştı. 30 Mart 2026 tarihli ve 1 numaralı kesinleşen ihale kararı, EKAP üzerinden Oncosem'e resmen tebliğ edildi. Bu gelişmeyle birlikte Oncosem, önümüzdeki 3 yıllık süreçte hastanenin kemoterapi hizmetlerini üstlenecek.

36 AY SÜRECEK STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Bu ihale başarısı, Oncosem’in kamu ihalelerindeki güçlü konumunu pekiştirirken, şirketin 3 yıllık iş yüküne de önemli bir katkı sağlayacak. Manuel ve tam otomatik infüzyon sistemlerini kapsayan bu hizmet alımı, bölgedeki onkoloji hastalarının tedavi süreçlerinde kritik bir rol oynayacak.

