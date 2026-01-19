Savunma sanayinin dev oyuncularından Otokar, Romanya ile imzalanan 1.059 adetlik dev zırhlı araç tedarik sözleşmesinde yaşanan "zamanlama" pürüzleriyle gündemde.

Geçtiğimiz Cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; yerel üretim hazırlıkları ve ilk parti teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle iletilen yaklaşık 1,95 milyar TL'lik (199 milyon Rumen Leyi) cezai taleplerin, hukuki haklar saklı kalmak kaydıyla ödeneceği duyurulmuştu.

Otokar (OTKAR) Romanya'dan gelen haberle sarsıldı! Hisseleri sert düştü

Piyasalarda "nakit çıkışı ve kârlılık baskısı" olarak yorumlanan bu gelişme, hisse fiyatlarında sert bir düzeltmeyi beraberinde getirdi:

Cuma Kapanışı: Tazminat haberinin ardından OTKAR hisseleri yüzde 10 değer kaybederek 530 TL'den 477 TL'ye gerilemiş ve günü taban fiyattan kapatmıştı.

Pazartesi Seyri: Yeni haftanın ilk işlem gününde de satış baskısı dinmedi. Güne sınırlı bir yükseliş denemesiyle başlayan hisseler, TSI 13.01 itibarıyla yeniden yönünü aşağı çevirerek yüzde 8,86 düşüşle 434,75 TL seviyesine kadar çekildi.

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 14’Ü AŞTI

Kısa sürede yaşanan bu sert geri çekilme ile birlikte OTKAR yatırımcısının haftalık kaybı yüzde 14 barajını geçti. Aracı kurum analistleri, projenin toplam büyüklüğü (yaklaşık 1 milyar Euro) göz önüne alındığında bu tazminatın yönetilebilir bir risk olduğunu belirtse de, "projenin geleceğine dair belirsizlikler" ve "operasyonel riskler" nedeniyle piyasanın temkinli duruşunu koruduğuna dikkat çekiyor.

