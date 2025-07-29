Markalar yeni ÖTV düzenlemesine göre fiyat listelerini güncellemeye devam ederken, indirime giren araç modellerinde de sayı arttı.

Opel, Toyota, Citroën, Volkswagen ve BYD gibi birçok marka ÖTV indirimi sonrası bazı modellerinde indirime gitti. Peki hangi araçların fiyatları aşağı çekildi?

Yeni düzenleme kapsamında markalar Türkiye’de montajlanan modellerinde fiyat düşürdü. Fiyatı ucuzlayan araçlar şöyle:

BYD SEAL U EV (yüzde 10,7 indirim)

Toyota C-HR Hybrid: (yüzde 7,4 indirim)

Toyota Corolla Hybrid ailesi (yüzde 5,5 indirim)

Fiat Egea Sedan: (yüzde 5,5 indirim)

Citroën C3 Aircross, C4, C4X (yüzde 3 indirim)

Honda Jazz e:HEV (yüzde 3 indirim)

Opel Corsa ve Frontera (yüzde 2,8 indirim)a

Volkswagen Polo, T-Cross, Taigo (yüzde 2,73 indirim)