Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR), gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifini görüşerek karara bağladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait konsolide finansal tablolarda zarar oluşması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

278 MİLYON TL NET ZARAR AÇIKLADI

Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre şirket, 2025 yılında 278 milyon 21 bin 382 TL net dönem zararı açıkladı.

Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise dönem zararı 146 milyon 138 bin 928 TL olarak gerçekleşti.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Yönetim Kurulu, dağıtılabilir kar bulunmaması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması teklifi katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.