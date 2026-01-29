İngiltere perakende sektöründe yaşanan mali sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. 1960'lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren The Original Factory Shop (TOFS), yaptığı başvuruyla iflas koruma sürecine girdiğini açıkladı.

İndirimli giyim ürünlerinden ev eşyalarına, oyuncaktan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan şirketin aldığı kararın, ülke genelindeki 137 mağaza ve bin 100'ün üzerindeki çalışanı doğrudan etkilediği belirtildi.

MAĞAZALAR AÇIK KALACAK, ONLİNE SATIŞ DURDURULDU

Şirket adına yapılan açıklamada, danışmanlık firması Interpath’ten Rick Harrison ve James Clark’ın şirket yönetimini devraldığı bildirildi. Süreç boyunca fiziki mağazaların faaliyetlerine devam edeceği, ancak şirketin online satış platformunun derhal kapatıldığı duyuruldu.

Yetkililer, mağazaların açık kalmasının hem çalışanlar hem de alacaklılar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

SATIN ALMA SONRASI SORUNLAR ÇÖZÜLEMEDİ

TOFS, 2025 yılında yatırım şirketi Modella Capital tarafından satın alınmıştı. Ancak sahiplik değişimine rağmen şirketin uzun süredir karşı karşıya olduğu yapısal sorunların giderilemediği ifade edildi.

Ocak ayı başında yönetim için resmi başvuru niyetinin açıklanmasının ardından şirket için üçüncü taraflarla olası satış görüşmelerinin de sürdüğü belirtildi. Rick Harrison ise artan maliyetler ve zayıflayan ticari performansın şirketi bu noktaya getirdiğini söyledi.

AYNI HAFTA İKİNCİ BÜYÜK PERAKENDE ÇÖKÜŞÜ

TOFS, aynı hafta içinde iflas koruma sürecine giren ikinci büyük perakende zinciri oldu. Yine Modella Capital bünyesinde bulunan Claire's Accessories de pazartesi günü İngiltere ve İrlanda operasyonları için iflas koruma sürecine girdiğini duyurmuş, yaklaşık 1.300 çalışanın işinin risk altında olduğu açıklanmıştı.