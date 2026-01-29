Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 29 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde kredi derecelendirme notlarına ilişkin güncellemeyi duyurdu.

Açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 23 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-" seviyesinde koruduğu, not görünümünü ise "Durağan"dan "Pozitif"e yükselttiği hatırlatıldı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Fitch’ten Türkiye’ye Müjde, Moody’s’ten "Pas" Kararı

YAPI KREDİ'NİN NOT GÖRÜNÜMÜ BELLİ OLDU

Bu gelişmenin ardından Fitch Ratings'in 28 Ocak 2026 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para, Uzun Vadeli Türk Lirası ve Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma notlarını "BB-" seviyesinde teyit ettiği, not görünümünü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize ettiği bildirildi.

YKBANK HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.