Petkim Petrokimya (PETKM) için aracı kurumların değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor. Deniz Yatırım, 15 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı raporla PETKM hisseleri için mevcut projeksiyonlarını koruduğunu açıkladı.

"TUT" TAVSİYESİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Deniz Yatırım, Petkim hisseleri için daha önce paylaştığı "Tut" tavsiyesini ve hedef fiyatını değiştirmedi. Kurumun analizine göre, hisse fiyatının mevcut piyasa değerlemesiyle uyumlu olduğu ve kısa vadede dengeli bir seyir izleyebileceği öngörülüyor.

FİYAT VE HEDEF VERİLERİ

Raporun açıklandığı an itibarıyla Petkim hissesindeki temel göstergeler şu şekilde paylaşıldı:

Aracı Kurum: Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 21,00 TL

Mevcut Son Fiyat: 22,06 TL

Yatırım Tavsiyesi: Tut

Açıklanma Tarihi: 15 Nisan 2026

PETKM hisseleri yazım sırasında yüzde 0,18’lik düşüşle 22,04 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 0,64, aylık bazda yüzde 9,53 kazandırdı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.