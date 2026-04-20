Pegasus (PGSUS), aracı kurumların radarına girmeye devam ediyor. 20 Nisan 2026 tarihinde bir aracı kurum, Pegasus hisselerini araştırma kapsamına alarak yatırımcılar için dikkat çeken bir rapor yayımladı.

MARBAŞ MENKUL'DEN "AL" TAVSİYESİ

Marbaş Menkul, Pegasus (PGSUS) hisseleri için hazırladığı analiz sonucunda tavsiyesini "Al" olarak başlattığını duyurdu. Kurumun paylaştığı veriler, hisse üzerinde ciddi bir yükseliş beklentisi olduğunu ortaya koyuyor.

Hedef Fiyat ve Potansiyel Detayları:

• Hedef Fiyat: 364,70 TL

• Son Fiyat (BIST): 193,70 TL

• Prim Potansiyeli: Yüzde 88,28

• Açıklanma Tarihi: 20 Nisan 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.