Yılın 3. faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde kararını açıklayacak. BofA’dan faiz tahmini geldi.

Piyasalar merakla Merkez'in faiz kararını beklerken Bank of America (BofA), tartışmalı faiz öngörüsünü açıkladı.

BofA, TCMB'nin 22 Nisan’daki toplantısında efektif fonlama faizini yüzde 40’ta sabit tutmasını bekliyor. Banka, güvenilirliği güçlendirmek için 300 baz puanlık artışla yüzde 40’a çıkışı daha olası görüyor

Bankanın ekonomisti Hande Küçük’e göre toplantıda yüzde 40’lık efektif fonlama faizinde değişiklik öngörülmüyor.

Merkez Bankası Mart ayında gerçekleştirdiği toplantıda efektif fonlama faizini yüzde 40’ta, bir haftalık repo faizini de yüzde 37 sabit tutmuştu.

Kaynak: Dünya

