Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 14.00'te yılın ilk faiz kararını kamuoyuna duyuracak. 2025 yılının son çeyreğinde başlayan "temkinli faiz indirimi" döngüsünün devam edip etmeyeceği, Borsa İstanbul'daki sektör bazlı ayrışmaların da ana yakıtı olacak.

BEKLENTİ: "150 BAZ PUANLIK İNDİRİM" KAPIDA MI?

Piyasa katılımcıları anketleri ve aracı kurum analizlerine göre, konsensüs beklenti politika faizinin 150 baz puan indirilerek %38,00'den %36,50 seviyesine çekilmesi yönünde.

Enflasyon Sinyali: Ocak ayı anketlerinde yıl sonu enflasyon beklentisinin %31,17 seviyesine gerilemesi, Merkez Bankası'nın elini indirim yönünde güçlendiriyor.

Döviz Dengesi: Dolar/TL beklentilerindeki sınırlı aşağı yönlü revizyonlar, faiz indiriminin kur üzerinde yaratabileceği baskı endişelerini şimdilik yatıştırmış görünüyor.

Borsada "Faiz İndirimi" Baharı: Hangi Sektörler Öne Çıkacak?

Faiz indirim süreci, borçlanma maliyetlerini düşürdüğü ve iç tüketimi canlandırdığı için belirli sektörleri doğrudan "pozitif" etkiliyor. İşte analistlerin radarındaki o sektörler ve hisseler:

Gayrimenkul (GYO) ve İnşaat: Sektörün Lokomotifi Faizlerdeki düşüş, konut kredisi iştahını artıracağı için en hızlı tepkiyi bu sektörün vermesi bekleniyor.

Öne Çıkanlar: EKGYO (Emlak Konut), TRGYO (Torunlar GYO) ve ASGYO.

Otomotiv ve BEYAZ Eşya: Ertelenen Talep Devreye Giriyor Taksitli satışların ve taşıt kredilerinin ucuzlaması, satış hacimlerini yukarı taşıyabilir.

Öne Çıkanlar: TOASO (Tofaş), FROTO (Ford Otosan), ARCLK (Arçelik).

Bankacılık: Marjlarda İyileşme Beklentisi Mevduat maliyetlerinin kredilerden daha hızlı düşmesi, bankaların net faiz marjını destekleyebilir.

Öne Çıkanlar: AKBNK, ISCTR, GARAN.

Sanayi Devleri ve Enerji: Finansman Yükü Hafifliyor Yüksek borçlulukla çalışan ve yatırımları devam eden dev şirketler, faiz giderlerinin azalmasından doğrudan fayda sağlayacak.

Öne Çıkanlar: KCHOL (Koç Holding), TUPRS (Tüpraş), ASTOR (Astor Enerji).

TEKNİK BAKIŞ: BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Gedik Yatırım ve Deniz Yatırım gibi kurumların raporlarına göre, BIST 100 endeksinde 11.605 puan seviyesi "kale" niteliğinde.

Dirençler: Kararın olumlu algılanmasıyla 11.800 ve psikolojik sınır olan 12.000 puan seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: Beklenti altı bir indirim veya sert mesajlar durumunda 11.300 seviyesine doğru kar realizasyonları görülebilir.

UZMAN UYARISI: "METNE ODAKLANIN"

Ekonomistler, sadece faiz oranına değil, karar metnindeki "şahin" veya "güvercin" ifadelere odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Eğer Merkez Bankası "indirimlere ara verebiliriz" sinyali verirse, borsada beklenti bittiği için kısa süreli bir satış baskısı oluşabilir.