Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s, 23 Ocak tarihinde Türkiye ekonomisine ilişkin kredi notu ve görünüm değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak kararların, başta döviz kurları, tahvil faizleri ve Borsa İstanbul olmak üzere tüm finansal piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının vereceği not ve görünüm kararları, ülkelerin dış finansmana erişimi, borçlanma maliyetleri ve yabancı yatırımcı algısı açısından kritik önem taşıyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Son dönemde Türkiye’de uygulanan para politikası, enflasyonla mücadele adımları, bütçe disiplini ve rezerv gelişmeleri, kredi derecelendirme kuruluşlarının yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle Merkez Bankası politikaları, cari DENGE görünümü ve yabancı sermaye akımları, olası bir not veya görünüm değişikliği açısından belirleyici olacak.

Piyasalarda genel beklenti, kuruluşların Türkiye değerlendirmelerinde temkinli bir dil kullanacağı, görünüm tarafında mesajların öne çıkabileceği yönünde şekilleniyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Fitch ve Moody’s tarafından gelebilecek;

Olası not artışı, Görünümün iyileştirilmesi, Ya da politika duruşuna ilişkin verilecek mesajlar Türkiye’nin risk primi (CDS), eurobond getirileri, bankacılık hisseleri ve yabancı yatırımcı girişleri üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

Özellikle son yıllarda kredi notu adımları, Borsa İstanbul’da banka ve holding hisselerinde sert fiyat hareketlerine neden olurken, döviz ve tahvil piyasalarında da oynaklığı artırıyor.

KARAR SONRASI PİYASALARDA NE BEKLENİYOR?

23 Ocak’ta açıklanacak değerlendirmelerin ardından;

CDS primlerinde hareketlilik, TL varlıklarda fiyatlama değişimleri, Bankacılık ve finans hisselerinde hacim artışı görülmesi bekleniyor. Yatırımcılar, sadece not seviyesini değil, raporların içeriğinde yer alacak ekonomik görünüm, riskler ve politika vurgularını da yakından izleyecek.