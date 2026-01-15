Yılbaşından bu yana jeopolitik risklerin gölgesinde, Fed’in faiz indirim döngüsüne gireceği beklentisiyle hareketlenen emtia piyasalarında dengeler değişti.

Altın 4.639 dolar ile rekor tazelerken, gümüş çok daha agresif bir performans sergileyerek 91,55 dolar ile tarihi zirvesini gördü.

GÜMÜŞ, ALTINI GÖLGEDE BIRAKTI

Son bir yıllık verilere bakıldığında gümüşün performansı dikkat çekiyor.

Spot piyasada gümüş, son 1 yılda yüzde 199,2 oranında değer kazanırken, yılbaşından bu yana getirisini yüzde 28 seviyesine taşıdı. Aynı dönemde altının yılbaşından bugüne getirisi yüzde 7,86'da kaldı.

Analistlere göre gümüşteki bu hareket, sadece altını takip eden bir "yakalama ticareti" değil. Arz-talep dengesizliği ve değişen makroekonomik koşullar, gümüşü 100 dolar ve üzeri hedeflere taşıyabilir.

FİTİLİ FED ATEŞLEDİ, TRUMP KÖRÜKLEDİ

Rallinin arkasındaki temel itici güç ABD ekonomisinden gelen sinyaller oldu. Aralık ayı çekirdek enflasyonunun yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz indirimleri için elini rahatlattı.

Buna ek olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Powell’a yönelik baskısı ve "faizleri indir" çağrıları, doların zayıflamasına ve gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesinin artmasına neden oldu.

"100 DOLAR ARTIK HAYAL DEĞİL, TEKNİK BİR DURAK"

Piyasa uzmanları, gümüş için 3 haneli rakamların artık spekülasyon olmaktan çıktığı görüşünde birleşiyor:

• GoldSilver Central Direktörü Brian Lan: "100 dolar seviyesi artık psikolojik bir sınır değil, bir sonraki teknik durak. Çift haneli güçlü artışlar devam edecek."

• TheTechnicalTraders Analisti Chris Vermeulen: "Gümüşte 106 dolar potansiyeli masada."

• Standard Chartered: Bankanın raporuna göre, altın/gümüş rasyosunun (oranının) tarihi ortalamalara dönmesi durumunda gümüş fiyatlarının 151 dolara kadar çıkma potansiyeli bulunuyor.

GÜMÜŞÜ 3 HANELİ RAKAMLARA TAŞIYAN 5 KRİTİK FAKTÖR

Analistler, gümüşteki yükselişi destekleyen 5 ana sütuna dikkat çekiyor:

• Kronik Arz Açığı: Küresel maden üretimi talebe yetişemiyor. BMI raporlarına göre, artan yatırım talebi nedeniyle piyasadaki açık 2026 boyunca devam edecek.

• Patlayan Sanayi Talebi: Gümüş; güneş panelleri, elektrikli araçlar (EV) ve yapay zeka donanımları için vazgeçilmez bir hammadde. Yeşil enerji ve teknoloji devrimi, gümüşe olan ihtiyacı katlıyor.

• Güvenli Liman Arayışı: Jeopolitik gerilimler, yatırımcıyı güvenli limanlara itiyor.

• Altın-Gümüş Rasyosu: Tarihsel olarak bir birim altın ile alınan gümüş miktarı (rasyo) daralıyor. Rasyo 57 seviyesine geriledi; 2011 seviyelerine (31,71) dönülmesi gümüşte devasa bir artış anlamına geliyor.

• Parasal Gevşeme: Fed’in faiz indirimleri, gümüşün yükseliş trendini besleyen en güçlü yakıtlardan biri olmaya devam edecek.

(Ekonomim)