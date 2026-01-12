Mevcut veri trafiği ve küresel risk iştahı çerçevesinde, Borsa İstanbul’un yeni haftaya yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

Günün şirket ve pay alım-satım haberleri gelirken, sermaye artırım kararları da belli oldu. İşte detaylar…

ŞİRKET HABERLERİ

UCAYM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 14 – 15 – 16 Ocak’ta toplanacak.

ASTOR – Şirket ile ABD’de yerleşik bir firma arasında, şirketin üretim faaliyetlerinin denetim ve inceleme sürecinin başladığı açıklandı.

ANSGR – Ocak – Aralık ayında prim üretimi %40,7 artışla 97,9 milyar TL’ye yükseldi.

AGYO – 2025 yılında kiralama işlemlerinin 31,8 milyon TL olduğu açıklandı.

AKENR – Ayyıldız rüzgar santralinin tesis toplam kurulu gücünün 28,2 MW tadil edildiği açıklandı.

AKENR – Şirket ile Asunim Yenilenebilir Enerji arasında Erzin GES’in anahtar teslim yüklenim sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

AKYHO – Şirket bağlı ortaklığı Nanox Kimyasal’ın Turğut Çetin'e ait 5.311.000 adet payın , 6 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

BASCM & KONYA – Grup TİS müzakerelerinin ikinci görüşmesinin yapıldığı açıklandı.

BORLS – Finansman bonosunun itfa ödemesinin yapılamadığı açıklandı.

BIGEN – Şirketin, halka arz kapsamında elde edilecek fonun kullanımına ilişkin değişiklik talebinin SPK tarafından olumsuz karşılandığı açıklandı.

CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Kurumsal Hizmetler ile Orsolar Enerji arasında Diyarbakır’da faaliyet göstermek üzere bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından 14 Ocak’ta düzenlenecek İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesine katılacağı açıklandı.

DZGYO – 2025 yılında kiralama işlemlerinin 17,6 milyon TL olduğu açıklandı.

EKGYO – Şirket ile FB Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul arasında imzalanan İş birliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 19 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

FZLGY – 2025 yılında kiralama işlemlerinin 18,9 milyon TL olduğu açıklandı.

HEKTS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 8,5 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

HUBVC – STRS Teknoloji’nin paylarının tamamının 200.000 bedelle devredildiği açıklandı.

KAPLM – Feridun Geçgel ve Enver Geçgel tarafından şirkete 37 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

MEYSU – Şirket payları 13 Ocak'ta Borsa'da işlem görecek.

OZSUB – Hasan Taygan tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

OZSUB – JCR Avrasya tarafından şirketin kredi notunun t

PAGYO – 2025 yılında kiralama işlemlerinin 13,1 milyon TL olduğu açıklandı.

TUCLK – Şirket ile bir müşterisi arasında gerçekleşen iş sözleşmesi kapsamında anlaşma sağlandığı, anlaşma ile 2026 – 2028 yılları arasında şirkete ek 13 milyon euro ciro yaratmasının beklendiği açıklandı.

TSPOR – Futbolcusu Denis Dragus’un Gaziantepspor’a kiralandığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcusu Serdar Saatçı’nın Al Nasr’a kiralandığı açıklandı.

TRGYO – 2025 yılında kiralama işlemlerinin 252,9 milyon TL olduğu açıklandı

THYAO – Aralık ayında 2024 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %9,9 artışla 2,3 milyona, yolcu doluluk oranı 5,1 puan yükselişle %82,7’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %15,2 artışla 5,0 milyona, yolcu doluluk oranı 1,6 puan artışla %82,6’ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %13,5 artışla 7,3 milyona, yolcu doluluk oranı 1,9 puan artışla %82,6’ye yükseldi.

THYAO – 2025 yılında 2024 yılına göre iç hat yolcu sayısı %4,5 artışla 31,9 milyona, yolcu doluluk oranı 0,3 puan yükselişle %86’ya yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %11,3 artışla 60,7 milyona, yolcu doluluk oranı 1,1 puan artışla %82,9’a yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %8,8 artışla 92,6 milyona, yolcu doluluk oranı 1 puan artışla %83,2’ye yükseldi.

TARKM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TBORG – Antalya Alkollü İçecek’in paylarının tamamının alımının 48,3 milyon dolara tamamlandığı açıklandı.

YGGYO – 2025 yılında kiralama işlemlerinin 412,2 milyon TL olduğu açıklandı.

YYAPI – Şirketin, Yeşil Global Enerji’deki %29,90 oranındaki paylarının %1,13’ünün 215 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

TCKRC – Şirketin ürün gamını genişletme stratejisi kapsamında yol güvenliği ve raylı sistemler alanlarında faaliyetlerini genişlettiği, aydınlatma direkleri, plaka takip sistemleri konstrüksiyonları ve enerji iletim hattı taşıyıcı direklerini ürün portföyüne eklediği, bu kapsamda 1,0 milyon euro tutarında robotik ve tam otomatik yeni bir üretim hücresi yatırımının gerçekleştiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 57,10 – 57,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 18,04 – 18,07 TL fiyat aralığından geri alındı.

PASEU – Pusula Portföy tarafından 141,00 – 149,80 TL fiyat aralığından 1.649.488 adet alış ve 400.754 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,03’e yükseldi.

VDNGD – Tera Portföy tarafından 250.000 adet alış ve 125.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,34’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

A1YEN – Şirket sermayesinin 55 milyon TL’den %909,91 oranında bedelsiz olarak 545 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

FRIGO – %240 olan bedelli sermaye artırım kararının %100’e revize edildiği açıklandı.

MANAS – %200 olan bedelli sermaye artırım kararının %100’e revize edildiği açıklandı.

NE OLACAK?

• TCMB faiz kararı 22 Ocak’ta açıklanacak.

• Moody’s, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

• Fitch, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

• 23 Ocak’ta Davos Zirvesi gerçekleşecek.

• Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası 16 Şubat’ta gerçekleşecek.