Dış piyasalarda ise bugün ABD’den gelecek olan kritik TÜFE verisine odaklanıldı. Borsa İstanbul’un ise dün kırdığı tarihi rekorların ardından bu sabah güne hafif alıcılı bir açılışla başlaması bekleniyor.

Günün şirket ve pay alım-satım haberleri gelirken, sermaye artırım kararları da belli oldu. İşte detaylar…

ŞİRKET HABERLERİ

UCAYM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 14 – 15 – 16 Ocak’ta toplanacak.

ARFYE – VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

AGROT – Şirket bağlı ortaklığı Agross Mağazacılık’ın İstanbul Zeytinburnu’nda şube açmasına karar verildiği açıklandı.

AEFES – 2025 yılında konsolide satış hacminin yıllık %7 arttığı, bira grubu satış hacminin yatay kaldığı açıklandı.

AEFES – 2026 yılında konsolide satış hacminin orta tek haneli artış, bira grubunda düşük tek haneli artış, meşrubat grubunda orta tek haneli artış beklendiği açıklandı.

BERA – İbrahim Beltekin tarafından 325.728 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BLCYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BJKAS – Futbolcusu Gabriel Paulista’nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği açıklandı.

CCOLA – 2025 yılında konsolide satış hacminin yıllık %8,0 arttığı, Türkiye satış hacminin yıllık %1 azaldığı açıklandı.

CCOLA – 2026 yılında satış hacminde konsolide bazda orta – tek haneli büyüme, Türkiye’de düşük orta – tek haneli büyüme, uluslararası operasyonlarda yüksek – tek haneli büyüme beklendiği açıklandı.

ENTRA – Kırklareli’nde yapılması planlanan Depolamalı Yörgüç RES projesinde ÇED olumlu kararı alındığı açıklandı.

EFOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 850 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

FRIGO – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 140,1 milyon TL’sinin sözleşmeli tarım yatırımlarında, 5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

FRMPL – Şirket payları 15 Ocak'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ISGSY – Şirket bağlı ortaklığı Enlila ile Harvard Üniversitesi arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi kapsamında, Harvard'ın Enlila sermayesine sermaye artırımı yoluyla %10 oranında iştirak etmesinin sağlanması amacıyla Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KORDS – Kordsa Advanced Materials Gmbh şirketinin tasfiyesine karar verildiği açıklandı.

KAYSE – Yozgat’ta gerçekleşen yatırım teşvik belgesi kapsamında planlanan 3.000 baş kapasiteli sağmal çiftlik yatırımına ilişkin olarak Yozgat Valiliği tarafından yer tahsis başvurusunun uygun bulunduğu açıklandı.

LIDFA – 182 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

LRSHO – Şirket bağlı ortaklığı Big Power’ın 20 yıl süreyle geçerli olmak üzere, Toplayıcılık Lisansı verilmesine karar verildiği açıklandı.

MAGEN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

MEYSU – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görecek.

NIBAS – Bartın’daki 17.502 m 2 ’lik arsanın 90 milyon TL’ye satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 60,7 milyon TL kar elde edileceği açıklandı.

ORGE – Altunizade – Bosna Bulvarı Metro Projesi'nin Genel Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verilen 8,3 milyon dolarlık teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

OTTO – AsafAkın Madencilik’e sermaye artırımı yoluyla 50 milyon dolar yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 60 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PRKAB – Şirketin, 10 – 12 milyon dolar arasında kablo siparişi aldığı açıklandı.

RUZYE – Sermaye artırımından elde edilen fonun yenilenebilir enerji yatırım projelerinde ve girişim sermaye yatırım fonlarında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

RNPOL – Şirketin, Kayseri fabrikası binası çatısı üzerine GES için aldığı Yatırım Teşvik Belgesinin, yatırım tamamlama vize işleminin yapılarak belgenin kapatıldığı açıklandı.

SASA – Şirketin, Düşük Ergimeli Polyester Elyaf Üretim Tesisi yatırımını tamamladığı ve üretime başlandığı açıklanırken, yıllık 75 milyon dolar ciro katkısının beklendiği açıklandı.

SISE – Şirketin %100 pay sahibi olduğu Sisecam UK Plc'nin, şirketin garantör olarak yer alacağı, eurobond ihracı kapsamında Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC’in yetkilendirildiği açıklandı.

SISE – Moody's tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

SARKY – Şirketin, Diyarbakır GES Projesi ile ilgili ÇED Olumlu kararının verildiği medyada yer aldı.

SKBNK – Yurt dışında 250 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

SNKRN – Şirket unvanının Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri olarak değiştirildiği açıklandı.

VSNMD – Şirket tarafından Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma – Eleme Tesisi Kurutma Ünitesi İlavesi projesi ile ilgili ÇED olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.

ZGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 2,94 katı talep geldiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 6,14 – 6,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 9,21 – 9,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

GZNMI – Allbatross Portföy tarafından 800.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,79’a geriledi.

IEYHO – Nusret Altınbaş tarafından 67,75 – 69,00 TL fiyat aralığından 13.510.803 adet alış ve 6.340.841 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,23’e geriledi.

KUYAS – Pardus Portföy tarafından 4.800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye yükseldi.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 56,85 – 57,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,74 – 17,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

QUAGR – Allbatross Portföy tarafından 47.582.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,21’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

LIDFA – Şirket sermayesi yarın 558,3 milyon TL’den %95 oranında bedelsiz olarak 530,4 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilecek.

NE OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Perşembe günü New York’ta yatırımcılar ile buluşacak.

TCMB faiz kararı 22 Ocak’ta açıklanacak.

Moody’s, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

Fitch, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

23 Ocak’ta Davos Zirvesi gerçekleşecek.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası 16 Şubat’ta gerçekleşecek.