Günün şirket ve pay alım-satım haberleri gelirken, sermaye artırım kararları da belli oldu. İşte detaylar…

ŞİRKET HABERLERİ

ADEL & BORLS & BSOKE & DCCTR & SEGMN – VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ASTOR – Şirketin, Kobirate ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi’ni yenilediği açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, İntron Bilişim’i devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemi kapsamında, sermayenin yükselmesi ardından Hedef Portföy fonlarının toplam pay adetinin değişmediği, şirket sermayesi içerisindeki payının %7,31’den %3,85’e gerilediği açıklandı.

BASCM & KONYA – ÇEİS ile Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin üçüncü toplantısının gerçekleştiği açıklandı.

DENGE – SPK tarafından şirkete verilen idari para cezaları kapsamında dava açıldığı belirtildi.

EKGYO – Şirket ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Başakşehir Doğu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştiği açıklandı.

EKGYO – 1. oturumu yapılan İstanbul Esenler Atışalanı Kuzey Bölgesi 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun Perşembe günü yapılacağı açıklandı.

EGEEN – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

EUPWR – Şirketin, TEİAŞ tarafından açılan ihalede 1,7 milyar TL bedelle birinci olduğu açıklandı.

EUHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

EFOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 850 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ELITE – KeHE Distributors’ın kendi markalı üretimi ile şirketin ürünlerinin dağıtımı konusunda anlaşmaya varılması sonrasında numune ürün çalışmalarının tamamlandığı, ürün lansmanının 4 – 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

EPLAS & MZHLD – Şirketlerin grup şirketlerinden Ege Yıldız Plastik’in iştiraki Güçyapı İnşaat’ın Basmane Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Niyet Protokolü imzaladığı açıklandı.

GARAN – Banka tarafından 1,0 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacağın 120 milyon TL bedelle VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

GLYHO – 2025 yılında Global Ports Holding’in limanlarına gelen gemi sayısının %16, yolcu hareketlerinin %8 arttığı açıklandı.

GLCVY – Fibabanka tarafından gerçekleştirilen 232,2 milyon TL tutarında tahsili gecikmiş alacak ihalesini şirketin kazandığı açıklandı.

KTLEV – Niğde şubesinin 22 Ocak’ta faaliyete başlayacağı açıklandı.

KTLEV – Kayseri Melikgazi şubesinin 23 Ocak’ta faaliyete başlayacağı açıklandı.

KFEIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

KBORU – Şirketin, Mısır'da yerleşik bir şirket ile %60 oranında iştirak edilerek bir ortaklık kurulmasının planladığının açıklanması sonrasında şirketin ilişkili tarafı olan Al – Shamal Chem and Polymers ile iş birliği yapılmasına karar verildiği açıklandı.

KOCMT – Şirketin, %43,22 oranında pay sahibi olduğu Hatay Yağları’nın sermayesinin yükseltildiği açıklandı.

MEPET – Şirketin, gayrimenkul yatırımları ve inşaat alanında faaliyet gösteren bir firma ile birleşme de dahil olmak üzere stratejik iş birliği kapsamında İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

MGROS – Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine yarın başlanacağı açıklandı.

OTKAR – Şirkete, Romtehnica tarafından Romanya'da üretilecek zırhlı araçlar için sözleşme takvimindeki yerel üretim hazırlıklarına yönelik ara hedeflerin zamanında yerine getirilmediği iddiasıyla 72 milyon TL tazminat talebi iletildiği, şirketin iptal davası açtığı belirtildi.

OZKGY – Özak Kemer Otel İşletmeleri unvanlı şirketin tescil edildiği açıklandı.

PEKGY – Yurt dışında 50 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PEKGY – Şirket ile Tera GSYO arasında Sözınv Danışmanlık’ın devralınması kapsamında mutabakata varıldığı açıklandı.

RUBNS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 12 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

SAHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SNGYO – Şirketin, Aralık 2025 itibarıyla portföyünde yer alan proje ve taşınmazlara ilişkin toplam ekspertiz değerinin şirket bağlı ortaklığı KZBGY dahil %37 artışla 91,4 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

TRALT – Türkiye Maden Sanayi uhdesinde bulunan Balıkesir’deki IV. Grup İşletme Ruhsatı'nın 50 milyon dolara devir alınacağı açıklandı.

VAKFA – Tevfik Nusret Pamukçu tarafından 107.750 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ZOREN – Şirketin %49,99 oranında pay sahibi olduğu Electrip Global’in sermayesinin artırıldığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

BIGCH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.000 adet pay 42,60 TL fiyattan geri alındı.

BIOEN – Ziraat Portföy tarafından 18,53 TL fiyattan 207.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

DCTTR – Pusula Portföy tarafından 4.549.182 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,15’e geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 9,09 – 9,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,18 – 17,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.000 adet pay 70,25 – 70,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

A1YEN – Şirket sermayesinin 55 milyon TL’den %990,91 oranında bedelsiz olarak 545 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

BRMEN – Şirket sermayesinin 44,6 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 44,6 milyon TL nakden artışla 89,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 86.270 adet pay 19 – 20 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

CRDFA – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 200 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NE OLACAK?

TCMB faiz kararı 22 Ocak’ta açıklanacak.

Moody’s, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

Fitch, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

23 Ocak’ta Davos Zirvesi gerçekleşecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.