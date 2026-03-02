Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

GENKM.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 2 – 3 Mart tarihlerinde toplanacak.

LXGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 – 4 Mart tarihlerinde toplanacak.

MCARD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 – 4 Mart tarihlerinde toplanacak.

SVGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

ALVES – Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak tarafından toplam 297.142.860 adet payın pay başına 3,90 TL fiyattan 4 alıcıya bugün satılacağı açıklandı.

ATATR – Şirketin, FYYS kapsamında DenizBank’a devredilen bazı taşınmazlar için opsiyon hakkı kullanım süresinin Mart 2026’ya kadar uzatıldığını ve bu süre içinde taşınmazların geri satın alma sürecine ilişkin dokümantasyonun tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

ATEKS – Şirketin, konkordato davasında, mahkemenin alacaklılar kurulunun oluşturulmasına ve kurulun toplanmasına karar verdiğini açıklandı.

AYES – Şirketin, İzmir ve Kocaeli’denki çelik hasır üretim tesisleri için toplam 2,4 milyon euro makineleri için alım sözleşmesi imzaladığı ve yatırımların leasing ile finanse edileceği açıklandı.

AKSA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AAA(tr)’deb AA+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

BIENY – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BTCIM – Çiftay İnşaat’ın devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BALAT – Şirketin, Ottoman Çelik ile stratejik işbirliği görüşmelerine başladığı açıklandı.

BUCIM – Şirketin, fabrikaya ait GSM ruhsatının güncellenmesi talebinin Belediye tarafından reddedilmesine karşı açtığı davanın devam ettiği açıklandı.

DCTTR – Şirketin, yurt içinde 79 milyon TL tutarında Türk pamuğu satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

DYOBY – 179 gün vadeli 92 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

EGEEN – Şirket faaliyetlerinin tamamının serbest bölgeye taşınması nedeniyle Ar – Ge merkezi belgesinin kapatıldığı, Ar – Ge faaliyetlerinin serbest bölgede devam edeceği açıklandı.

FONET – Şirketin, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nün 36 ay süreli SBYS hizmet alımı ihalesine 497,0 milyon TL ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.

FORTE – Halka arzdan elde edilen fonun 50,9 milyon TL’sinin Ar – Ge yatırımlarında, 89,1 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 101,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

GEREL – JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

GSDHO – Şirketin, Şirketimizin Hollanda’daki bağlı ortaklığı GSD Shipping’in 42.350 DWT kapasiteli kuru yük gemisini 32,8 milyon dolara aldığı, geminin faaliyetlere başladığı açıklandı.

GLYHO – GPH’nin Sevilla Kruvaziyer Limanında operasyonuna başladığı açıklandı.

HEDEF – Eylül 2025’te Sibel Gökalp ve Namık Kemal Gökalp arasında HEDEF’in %60,71’ini oluşturan toplam 1.183.514.676 adet payın devrine ilişkin sözleşme imzalanması ardından, işlemin izne tabi olmadığı, Rekabet Kurulu’na bildirimde bulunduğu ve Kurul’un işlemin devralma sayılacak izne tabi bir işlem olmadığını kararlaştırdığı, Colendi Menkul Değerler ve INFO’nun dolaylı ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verildiği, Hedef Portföy ile Hedef Yatırım Bankası’nın süreçlerinin devam ettiği açıklandı.

INVEO – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

KARSN – 174 gün vadeli 230 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

KOTON – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme ntunun A+(tr)olarak belirlendiği açıklandı.

KTSKR – Şirketin, 2025 kampanya döneminde pancar üreticilerine toplam 1,2 milyar TL bedel ödediği, avanslar düşüldükten sonra kalan 792,0 milyon TL’nin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı açıklandı.

KTSKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 230 milyon TL’den 1,4 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

KLSYN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,6 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KORDS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

LKMNH – JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

LYDYE – Batıliman Liman İşletmeleri’nin bir bütün halinde şirket tarafından devralınması ve şirketlerin birleşmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MANAS & SDTTR – VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ONCSM – Erol Çelik tarafından 491.300 adet payın 246,50 TL fiyattan 5 alıcıya satılması için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

OZRDN – VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

ONCSM – Erol Çelik tarafından 491.300 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

OZSUB – Rekabet Kurulu tarafından şirkete 8,1 milyon TL tutarında idari para cezası verildiği açıklandı.

PNLSN – JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

RUBNS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB(tr) olarak belirlendiği açıklandı.

QNBTR – 378 gün vadeli, 10 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SAHOL – JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

SAYAS – Şirketin, Endonezya’daki PT. Kenertec Power System’e yapılacak sevkiyatlar için toplam 1,2 milyon euro tutarında tekliflerinin onaylandığı ve teslimatların 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

SOKE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr) olarak belirlendiği açıklandı.

TABGD – 2026 yılında enflasyonun %8 – 10 üzerinde ciro büyümesinin, mevcut restoran ağının %10’u kadar yeni restoran açılmasının beklendiği açıklandı.

TDGYO – Rukiyye Beyza Gözlü tarafından 2.100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

VSNMD – Şirketin, Adana’daki kalker ocağı için 23,1 hektarlık alanda madencilik faaliyetlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığı açıklandı.

VKING – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB-(tr)’den, BB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

YEOTK – Şirketin, Zambiya’da 60 MWp GES ve 20 MWh enerji depolama yatırımı için finansmanı tamamlayarak inşaata başladığı ve yaklaşık 60 milyon dolar tutarlı projede üretilecek elektriği 20 yıl boyunca ZESCO’ya dolar bazlı tarifeden satacağı açıklandı.

YKBNK – 366 gün vadeli 3,5 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 831.601 adet pay 24,26 – 24,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATR – Pardus Portföy tarafından 475.000 adet alış ve 44.278.904 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya geriledi.

BIGCH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 7,98 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 962.861 adet pay 9,77 – 9,89 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 26,06 – 27,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

IEYHO – Nusret Altınbaş tarafından 81,45 – 85,50 TL fiyat aralığından 9.768.175 adet alış ve 3.948.183 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %15,34’e yükseldi.

KIMMR – Geri alınan 100.000 adet pay başına 15,12 TL’den satılırken, satış sonucunda 977.600 TL gelir elde edildi.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 170.000 adet pay, 60,20 – 61,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MACKO – Matchzone tarafından 34,86 – 36,02 TL fiyat aralığından 92.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,13’e yükseldi.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 159.620 adet pay 68,15 – 70,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

PEKGY – Hasan Peker tarafından 314.754 adet A grubu payın Tera Yatırım Holding’e devredildiği, şirket sermayesindeki payının sıfırlandığı açıklandı.

PEKGY – Tera Portföy tarafından 37.886.119 adet alış ve 100.704.684 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,98’e geriledi.

SASA – HSBC tarafından 5.574.716 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

SUWEN – Ziraat Portföy tarafından 161.818 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,99’a geriledi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından 92.116.855 adet alış ve 8.470.698 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,56’ya yükseldi.

THYAO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 30,50 – 309,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

PKART – Şirket sermayesinin 22,7 milyon TL’den %1.218,68 oranında bedelsiz olarak 277,3 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

NE OLACAK?

• Yurt içinde yarın enflasyon verisi açıklanacak.

• FTSE endeks değişiklikleri 20 Mart’ta yürürlüğe girecek.

• Trump, 31 Mart – 2 Nisan arasında Çin'e gidecek.

• CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 1 Nisan’da gerçekleşecek