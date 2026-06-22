Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile haziran ayına ilişkin tüketici güveni verisi piyasaların radarında yer alıyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

BETAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 23 – 24 – 25 Haziran’da toplanacak.

AHGAZ & ENERY – Dünya Katılım Bankası’nın Samsun’a şube açtığı belirtildi.

AKSGY – Akiş Global’e 123 milyon TL tutarında sermaye avansı gönderilmesine karar verildiği açıklandı.

ALARK – Şirket bağlı ortaklığı Alarko Enerji’nin İstanbul Tuzla'da bulunan 23.571 m² büyüklüğündeki arsasının satışına ilişkin sözleşmeyi imzalaması sonrasında taşınmazın 1,7 milyar TL’ye satılacağı açıklandı.

ALARK – Alarko Capital AG'nin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 539 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı 22 Haziran’da tamamlanacak.

AKBNK – 420 gün vadeli 1,1 milyar TL tutarında tahvil ihracı kapsamında taleplerin toplandığı açıklandı.

ARCLK – 19.752.288 adet payın, pay başına 103,71 TL fiyattan Whirlpool Emea Holdings’e TAS’ta satışı için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ANELE – Şirketin bağlı ortaklığı Anel Yapı’ya ait Anel Yapı İş Merkezi’nin alacaklı bankalar AKBNK ve DenizBank’a 55 milyon dolara satıldığı açıklandı.

BRMEN – Yaşar Küçükçalık ve Zeynep Holding tarafından 31.319.243 adet payın 4.788.095 adetinin Re Pıe GSYO’ya, 16.954.958adetinin Re – Pie Portföy’e ve 9.576.190 adetinin BULGS’ye 302,2 milyon TL’ye devri için sözleşme imzalandığı açıklandı.

BOBET – Şirketin, Mesa Mesken İnşaat İle Mesa Yenikent Projesi işi için 1,3 miyar TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

BOBET – Akpınar Şubesinin açılmasına karar verildiği açıklandı.

BSOKE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 38 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

BRSAN – Şirketin, Gemlik tesisindeki spiral boru üretiminde kullanılan makine ve ekipmanları satmak veya başka ülkelere taşımak yerine şimdilik mevcut operasyonlarda kullanmaya devam etme kararı aldığı açıklandı.

DZGYO – İstanbul Ümraniye’de İş Merkezi olarak faaliyet gösteren gayrimenkulün satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumuna katılım sağladığı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştirdiği açıklandı.

EFOR – 118 gün vadeli 100 milyon TL kira sertifikası ihraç edildi.

EUPWR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 875 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

EUPWR – Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalenin 3,0 milyon dolar bedelle şirket tarafından kazanıldığı ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

EUPWR – Europower World’ün 10,8 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

EDATA & ENSRI & INFO & FRIGO – VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Temmuz’a kadar kerdili işlem yasağı getirildi.

GARFA – Kobirate ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin 1 yıllık yenilendiği açıklandı.

GOKNR – Şirketin Kazakistan'da yaklaşık 18 milyon dolar tutarındaki meyve konsantresi ve püre fabrikası projesinde proje yürütücüsü olarak görev almakta olup yatırım maliyeti yatırımcı tarafından karşılandığı, kısmi açılışı yapılan tesisin Eylül’de tamamlanması beklenirken, projenin şirkete yaklaşık 1 milyon dolar kar katkısı sağlamasının ön görüldüğü açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

KRVGD – Çin’de Shenzhen Hisar Import and Export Trading Company unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

KRDMA & KRDMB & KRDMD – Şirketin, 2,2 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

KOPOL – Pardus Portföy tarafından 116.726.400 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KORDS – Kocaeli’deki iki adet taşınmazın 800 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

KUTPO – Kütahya Spor Akademisi unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

LINK – Şirketin, Kurumsal Hibrit Bulut ve Güvenli Sanal Çalışma Alanı Dönüşüm Projesinin tamamlanarak 1,0 milyon dolara teslim edildiği açıklandı.

MANAS – Şirketin, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenlenen toplam 907,1 milyon TL tutarındaki su sayacı alım ve montaj ihalesine teklif verdiği ve şirketin bazı kısımlar için verdiği 523,2 milyon TL tutarındaki teklifin uygun bulunduğu açıklandı.

MARKA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Momentum Girişim Holding’in tekstil sanayisinden bir şirket ile her türlü stratejik iş birliğinin değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

OYYAT – 40 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

OZKGY – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumuna katılım sağladığı açıklandı.

QNBTR – 182 gün vadeli 4,8 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

PETUN – 137 gün vadeli 85 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PRKME – Pay geri alım programının sonlanmasına karar verildiği açıklandı.

SASA – Şirketin, 60 MWe'lik lisanssız elektrik üretim başvurusunun olumlu sonuçlandığı açıklandı.

SMRTG – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

SUMAS – Esas sözleşme değişikliği kapsamındaki 296,3 milyon TL’lik ayrılma hakkı kullanım fiyatının taleplerinin 3 Temmuz’a kadar gerçekleşeceği açıklandı.

TERA – Yatırım Danışmanlığı Faaliyet izni başvurusu için SPK’ya başvuru yapılacağı açıklandı.

TABGD – Elq Investors tarafından 14.721.793 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TOASO – Şirketin fiili yıllık araç üretim kapasitesinin 50.000 adet artarak 500.000 adet seviyesine ulaştığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

BIGCH – Mehmet Can Karabağ tarafından 6,79 TL fiyattan 37.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 34,16 TL fiyattan 41.506 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,18’e yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 18,25 TL fiyattan geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 36.353 adet pay 142,70 – 143,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 35,70 – 35,72 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.266.970 adet pay 36,40 – 36,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 45,36 – 46,70 TL fiyat aralığından 650.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,16’ya yükseldi.

SVGYO – Tera Portföy tarafından 5.932.031 adet alış ve 21.736.673 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,94’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

BARMA – Şirket sermayesinin 252,5 milyon TL’den %204,8 oranında bedelsiz olarak 537,5 milyon TL artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TUCLK – Tahsisli sermaye artırımı (toplam satış hasılatı 304,5 milyon TL) yapılmasına karar verildiği açıklandı.

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