Piyasalar, haftanın en kritik işlem gününe yoğun bir veri gündemiyle uyandı.

Yatırımcılar bir yandan Ankara'dan gelecek faiz kararını beklerken, diğer yandan yarın (23 Ocak) açıklanacak kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarına odaklanmış durumda.

Günün en kritik gelişmesi şüphesiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı olacak.

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) alacağı karar, döviz kurları ve borsa üzerinde belirleyici rol oynayacak.

Karar öncesinde piyasalarda "bekle-gör" havası hakim olsa da analistler oynaklığın gün boyu sürebileceğine işaret ediyor.

Küresel piyasaların yönü ise okyanus ötesinden gelecek verilerle şekillenecek.

ABD ekonomisinin sağlığına dair en net sinyalleri verecek olan öncü GSYH (büyüme), Fed'in enflasyon takibinde favori göstergesi olan PCE (kişisel tüketim harcamaları) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları bugün aynı anda masada olacak.

YARIN "BÜYÜK GÜN": MOODY'S VE FİTCH BEKLENİYOR

Piyasalar bugünü atlatır atlatmaz gözünü yarına çevirecek. Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyan iki dev kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ve Fitch, Türkiye Raporlarını 23 Ocak Cuma günü yayımlayacak.

Gelecek olası not artışları veya görünüm revizyonları şimdiden fiyatlanmaya başlanmış durumda.

BORSA İSTANBUL’DAN ŞİRKET HABERLERİ

• ALKLC – 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• AHSGY – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin şirket uhdesinde kalmadığı açıklandı.

• ALFAS – Şirketin, 16 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• AKFIS – İPKB tarafından gerçekleştirilen ve İslam Kalkınma Bankası finansmanlı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yeniden İnşası ihalesinin şirket uhdesinde kalmadığı açıklandı.

• BORLS – TRFBORL12613 ISIN kodlu bono itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısının 23 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

• BARMA – Recep Taşyanar tarafından şirkete 47 milyon TL kaynak sağlandığı açıklandı.

• BJKAS – Futbolcusu Demir Ege Tıknaz’ın Braga’ya 7 milyon euroya satıldığı açıklandı.

• CEMTS – Şirketin üyesi olduğu MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından Grev Kararı alındığı açıklandı.

• CVKMD – Şirketin, Sarıalan Altın İşletmesi Projesi Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme ve Atık Depolama Tesisi kapsamında ÇED Olumlu Kararı İptal Davasında şirket lehine karar verildiği açıklandı.

• DAGI – Şirketin, Muğla’da mağaza açtığı belirtildi.

• DAPGM – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin şirket uhdesinde kalmadığı açıklandı.

• DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenecek İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi halesine katılım sağlayacağı açıklandı.

• DENGE – Tasfiye Halinde Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam’ın tasfiyesinin sona erdiği açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile Bakanlık tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 29 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

• EKGYO – Şirketin, FB Spor Kulubü ve Akfin Gayrimenkul arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştirildiği, ikinci oturumun 23 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

• EKGYO – İstanbul Başakşehir Doğu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun 26 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

• EGEGY – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• HRKET – Şirketin, 3,4 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• HTTBT – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

• HUNER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• ISCTR – 92 gün vadeli 15,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• MEPET & VKFYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• OTKAR – 726 gün vadeli 750 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

• OZATD – Şirketin, 3,7 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• PKENT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

• REEDR – Aziz Köseoğlu tarafından 5.279.347 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TSPOR – Futbolcu Danylo Sikan'ın 4 milyon euroya transfer edildiği açıklandı.

• UCAYM – Şirket payları 22 Ocak'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• YKBNK – Yurt dışında 372 gün vadeli 20 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• YKBNK – Yurt dışında 425 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PEKGY, TEHOL, SASA... PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• BIGCH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.500 adet pay 43,70 TL fiyattan geri alındı.

• BAKRK – Allbatros Portföy tarafından 500.000 adet pay satılırken, sermayesindeki payı yüzde 9,74’e geriledi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 9,11 TL fiyattan geri alındı.

• ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 25,90 – 25,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,02 – 17,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

• PEKGY – Tera Potföy tarafından 74.244.024 adet alış ve 33.059.891 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 15,23’e yükseldi.

• RODRG – Cüneyt Küçükdoğan tarafından 22,30 – 23,94 TL fiyat aralığından 99.485 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,08’e geriledi.

• RODRG – Ayfer Gültekin tarafından 23,30 – 23,40 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,99’a geriledi.

• RODRG – Cüneyt Küçükdoğan tarafından 23,20 – 23,66 TL fiyat aralığından 32.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,97’ye geriledi.

• SASA – HSBC Holdings tarafından 1.732.917.654 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,41’e geriledi.

• TEHOL – Tera Portföy tarafından 63.557.846 adet alış ve 86.667.614 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 14,13’e geriledi.

• TRHOL – Tera Portföy tarafından 1.220.600 adet alış ve 28.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 16,70’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• DITAS – Şirket sermayesinin 85 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 85 milyon TL nakden artışla 170 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 82.423 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamladı.

• FENER – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den yüzde 400 oranında bedelli olarak 5 milyar TL artışla 6,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.