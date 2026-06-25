Küresel piyasalarda gündem yoğun. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye F-35 ve F110 jet motoru satışına yönelik olumlu mesajlar verirken, Reuters'a göre Trump yönetimi yüzlerce milyon dolarlık uçak motoru satışına hazırlanıyor.

Yurt içinde ise TCMB Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikası duruşunun dezenflasyon sürecini desteklediğini belirterek döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde olduğunu ve yastık altındaki altın miktarının yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Bugün piyasalarda ABD'de açıklanacak İşsizlik Maaşı Başvuruları ile PCE enflasyon verileri yakından takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise güne hafif alıcılı bir başlangıç bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı son açıklamalar yatırımcıların gündeminde. İşte 24 Haziran 2026 tarihinde öne çıkan duyurular;

Orzaks İlaç ’ın 51.500.000 adet payının pay başına 69,00 TL fiyattan İnfo Yatırım aracılığıyla halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Ekim Turizm ’in 152.000.000 adet payının pay başına 30,26 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Soho Giyim ’in 100.000.000 adet payının pay başına 15,00 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

İsvea Seramik ’in 67.000.000 adet payının pay başına 20,90 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Golda Gıda ’nın 87.499.998 adet payının pay başına 9,20 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BETAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

A1CAP – RTALB tarafından 20.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başburusu yapıldı.

A1CAP – RTALB tarafından 20.000.000 adet payın pay başına 10 TL fiyattan iki alıcıya TAS’ta satılması kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ALVES – Ankara Polatlı OSB’de yapılacak yeni üretim tesisi yatırımına ilişkin saha hazırlık çalışmaları kapsamında devam edildiği açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 321.600 dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

AKSEN – Depolamalı RES Projesi'nin Elektrik Üretim Lisansı başvurusunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.

ARSAN – Şirketin, %27,50 oranında iştiraki Akedaş Elektrik’in kullanacağı 3,8 milyar TL’lik banka kredisine şirketin payı oranı kadar kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

ARSAN – Şirketin, %40 oranında iştiraki Arsan Hazır Beton’un kullanacağı 50 milyon TL’lik banka kredisine şirketin payı oranı kadar kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

AKFGY – Şirketin, şirket portföyünde yer alan ve üzerinde Bodrum Loft Tatil Köyü bulunan, Muğla’da yer alan taşınmaza ilişkin üst hakkı ve buna bağlı tüm hak ve yükümlülüklerin, Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olarak kurulacak Time – in Turizm’e devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

BRKVY – Denizbank tarafından satışa çıkarılan 204,9 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak satışının kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

DAPGM – Şirket hesaplarına 128,2 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

ENDAE – Evren Sivri tarafından 356.643 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENDAE – Fadıl Sivri tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENDAE – Şirket bağlı ortaklıkları olan Egenda ve İyte RES’in banka borcunun kalmadığı açıklandı.

ECOGR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ERCB – Mersin fabrikasının faaliyetlerinin belirsiz süreyle durdurulduğu, 95 personele 67 milyon TL tazminat ödeneceği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile ASELS arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Ankara Yenimahalle Macunköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştiği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun 1 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.

GARAN – Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

GLCVY – Denizbank tarafından satışa çıkarılan 203,1 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak satışının kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

HALKB – 1.820 gün vadeli 11 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

ISMEN – 92 gün vadeli 4,8 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISFIN – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISGYO – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

INDES – Şirketin, Kocaeli Gebze'de inşa ettiği 54.675 m² kiralanabilir alana sahip lojistik merkezinin Kasım 2026'da tamamlanmasının planlandığı, projedeki bağımsız bölümlerin kiralanması için Netlog Lojistik ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

KLNMA – Banka ile JBIC arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında 350 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

KRTEK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

LINK – Şirket ile Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü arasında Eskişehir Merkez ve İlçeleri ÇGKS ve KGYS Montajlı Mal Alımı İşi ihalesi kapsamında 13,6 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

MAKIM – 2026 yılında euro bazında %15 ciro büyümesi, %20 özkaynak büyümesi, %17 FAVÖK marjı beklendiği açıklandı.

MTRKS – 364 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ODINE – Şirketin, Super Micro Computer ile bir iş ortaklığı anlaşması imzaladığı açıklandı.

QNBTR – 65 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

PRDGS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PNSUT – 113 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SKYMD – 91 gün vadeli 441,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TRHOL – 53.405.999 adet TERA payının Gül Ayşe Çolak’tan alındığı açıklandı.

TABGD – Pangea One Acquısıtıon tarafından 2.849.949 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TRCAS – Şirketin %30 iştiraki Shell & Turcas Petrol’ün 8 milyon dolar tutarında imtiyazlı temettünün 29 Haziran’a ödenmesine karar verildiği açıklandı.

TCELL – 93 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

VKGYO – Şirketin, DRC Derecelendirme ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesini yenilediği açıklandı.

VAKBN – JCR Eurasia tarafından bankanın uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HRKET – Şirket sermayesinin 115,2 milyon TL’den %1.300 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

IHLAS – Şirket sermayesinin 1,5 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,5 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 17.375.504 adet pay 25 – 26 Haziran’da Borsa Birincil Piyasa’da satılacak

ISGSY – Şirket sermayesinin 85,0 milyon TL’den %487,9 oranında bedelsiz olarak 414,9 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NAKİT TEMETTÜLER

SRVGY

Brüt: 0,0769 TL

Net: 0,0769 TL

Temettü verimi: %2,62

Dağıtım tarihi: 25.06.2026

Kapanış: 2,94 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 2,86 TL

ZRGYO

Brüt: 0,0929 TL

Net: 0,0929 TL

Temettü verimi: %0,52

Dağıtım tarihi: 25.06.2026

Kapanış: 17,99 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 17,90 TL

EGEGY

Brüt: 0,3000 TL

Net: 0,3000 TL

Temettü verimi: %1,04

Dağıtım tarihi: 26.06.2026

HLGYO

Brüt: 0,5755 TL

Net: 0,5755 TL

Temettü verimi: %8,83

Dağıtım tarihi: 26.06.2026

ISKPL

Brüt: 0,0004 TL

Net: 0,0004 TL

Temettü verimi: %0,01

Dağıtım tarihi: 26.06.2026

PSGYO

Brüt: 0,0102 TL

Net: 0,0102 TL

Temettü verimi: %0,30

Dağıtım tarihi: 26.06.2026

PLTUR

Brüt: 0,6088 TL

Net: 0,5175 TL

Temettü verimi: %2,68

PLTUR

Brüt: 0,6088 TL

Net: 0,5175 TL

Temettü verimi: %2,68

PAY ALIM-SATIMLAR

24 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilen pay alım-satım bildirimlerinden öne çıkan gelişmeler şöyle;

ANELE – Pardus Portföy tarafından 102,00 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,05’e yükseldi.

AKFIS – Geri alınan 270.000 adet pay, pay başına 68,42 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 13,1 milyon TL gelir elde edildi.

DMRGD – Simit Sarayı Yatırım tarafından 11,10 TL fiyattan 235.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki %50,90’a yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 18,00 TL fiyattan geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 106.000 adet pay 138,70 – 141,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 35,70 fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,16’ya yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 528.486 adet pay 35,64 – 35,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

METRO & ATLAS – ATLAS tarafından 8,83 – 9,22 TL fiyat aralığından 447.861 adet METRO payı satılırken, MTRYO’nun METRO’daki payı %1,05’e geriledi.

METRO & MTRYO – MTRYO tarafından 8,88 – 9,25 TL fiyat aralığından 447.861 adet METRO payı satılırken, ATLAS’ın METRO’daki payı %1,05’e geriledi.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 45,00 – 47,20 TL fiyat aralığından 800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,32’ye yükseldi.

PEKGY – Pardus Portföy tarafından 38.625.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,30’a geriledi.

SANEL – Salacak Yatırım tarafından 73,00 – 76,40 TL fiyat aralığından 68.231 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,15’e geriledi.

TCKRC – Havva Kıraç tarafından 300,00 TL fiyattan 5.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,74’e geriledi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: BMSCH, DURKN

(İNFO YATIRIM)