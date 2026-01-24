Teknoloji devi Sony’nin yeni nesil konsol planları, küresel ekonomideki dalgalanmalara takılmış durumda.

MST Financial analisti David Gibson’ın SandStoneInsights üzerinden yayımladığı rapora göre beklenen lansman tarihi, tahmin edilenin çok ötesine sarkabilir.

GÜÇLÜ PS5 SATIŞLARI SONY’YE ZAMAN KAZANDIRIYOR

Rapora göre Sony, içinde bulunduğumuz mali yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor.

Hem kendi stüdyolarından çıkan (birinci parti) oyunlar hem de üçüncü parti oyun gelirlerindeki artış, şirketin elini güçlendiriyor.

Analist Gibson, bu finansal rahatlığın Sony’ye mevcut PS5 neslini daha uzun süre destekleme ve yeni nesle geçişi aceleye getirmeme lüksü tanıdığını belirtiyor.

2027 HEDEFİ RAFA KALKIYOR: ROTA 2030 SONRASI

Endüstri kulislerinde PlayStation 6 için bugüne kadar konuşulan takvim 2027-2028 aralığını işaret ediyordu.

Ancak artan maliyet baskıları bu senaryoyu değiştirdi. Analizlere göre yeni konsolun çıkışı 2029 yılına, hatta 2030 sonrasına kadar ertelenebilir.

Bu durum, konsol döngülerinde alışılagelmiş sürenin oldukça üzerine çıkılması anlamına geliyor.

EN BÜYÜK ENGEL: ARTAN RAM VE DONANIM MALİYETLERİ

Gecikmenin arkasındaki teknik ve ekonomik nedenlerin başında ise donanım bileşenlerindeki fiyat artışı geliyor.

Özellikle RAM fiyatlarındaki hızlı yükseliş, üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Raporda, Sony’nin yeni nesil konsolu mevcut şartlarda piyasaya sürmesi durumunda, tüketicinin karşısına çok yüksek bir fiyat etiketiyle çıkmak zorunda kalacağı vurgulanıyor.

Şirket hem maliyetleri dengelemek hem de daha ulaşılabilir bir fiyat politikası izleyebilmek adına süreci zamana yaymayı tercih edebilir.

OYUNCULAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu erteleme ihtimali, oyun dünyasında iki farklı senaryoyu beraberinde getiriyor:

• Teknik Avantaj: PS5 donanımının ömrünün uzaması, geliştiricilerin bu mimari üzerinde daha fazla uzmanlaşmasını ve oyunların daha iyi optimize edilmesini sağlayabilir.

• Ekonomik Baskı: Yeni neslin gecikmesi mevcut konsol sahiplerini memnun etse de donanım ve oyun fiyatlarındaki genel yukarı yönlü seyir, oyuncuların bütçesini zorlamaya devam edecek gibi görünüyor.