Borsa İstanbul'da yön arayışının sürdüğü haftada, BIST 100 endeksi kritik bir eşiğe doğru ilerliyor. Ekonomist Prof. Dr. Yusuf Kederli, kısa ve orta vadede belirleyici olabilecek teknik seviyeleri paylaşarak yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

KISA VADEDE KRİTİK DİRENÇ: 10.650 – 10.700 BANDI

Kederli, gün içi hareketlerde özellikle 10.650 ve 10.700 seviyelerinin güçlü direnç olarak öne çıktığını belirtti. Endeksin yukarı yönlü ivmesini sürdürebilmesi için ise 10.800 seviyesinin mutlaka aşılması gerektiğini vurguladı.

Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması, endekste yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceği anlamına geliyor.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER: 10.400 – 10.250 – 10.050

Yukarı yönlü kırılma gerçekleşmezse, Kederli aşağı yönlü baskı ihtimaline dikkat çekiyor. Bu senaryoda 10.400 – 10.250 – 10.050 seviyeleri sırasıyla güçlü destek bölgeleri konumunda.

ORTA VADEDE GENEL TREND İÇİN 10.000 UYARISI

Ekonomist Kederli, orta vadeli görünümde ise endeksin sağlıklı bir yükseliş trendi oluşturabilmesi için 10.000 seviyesinin altında kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

Bu bölgenin altındaki kapanışların trendi zayıflatabileceğini belirtti.

“11.150 KIRILIRSA YENİ KAPILAR AÇILABİLİR”

Kederli’ye göre yukarı yönlü hareketlerde en kritik eşik 11.150 seviyesi. Bu seviyenin bir sonraki testte kırılma olasılığının yüksek olduğunu söyleyen Kederli, böyle bir kırılmanın endeks için yeni fırsat kapıları açabileceğinin altını çizdi. Ekonomist, değerlendirmesini “yön arayışının sürdüğü bu dönemde seviyelerin yakından takip edilmesi gerektiği” mesajıyla tamamladı.