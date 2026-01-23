Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle sermaye artırım kararlarını duyurdu. Şirket yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar, hem mevcut yatırımcıları hem de şirketin bilanço yapısını doğrudan etkileyecek kritik maddeler içeriyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YATIRIMCIYA YÜZDE 100 BEDELSİZ PAY

Şirket, 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut 77.449.591 TL’lik çıkarılmış sermayesini %100 oranında bedelsiz artırma kararı aldı. Bu işlemle birlikte yatırımcıların ellerindeki hisse adetleri, herhangi bir ücret ödemeden iki katına çıkacak. Söz konusu artırımın, hisse likiditesini artırarak piyasadaki işlem hacmine olumlu yansıması bekleniyor.

BORÇLAR SERMAYEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bedelsiz artırıma ek olarak şirket, finansal bir sadeleşme adımı daha atıyor. Şirket ortağı Raşit Kuru’nun şirketten olan alacaklarına mahsup edilmek üzere 60.000.000 TL tutarında tahsisli sermaye artırımı yapılacak. Bu hamle ile şirket, nakit çıkışı gerçekleştirmeden borç yükünü azaltırken, özkaynaklarını daha güçlü bir seviyeye taşımayı hedefliyor. İhraç edilecek payların tamamı doğrudan Raşit Kuru’ya tahsis edilecek.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SPK ONAYI BEKLENİYOR

Hangi kaynaklardan karşılanacağı ve teknik detayları belirlenen sermaye artırımı süreci için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuru yapılacak. Gerekli izinlerin ve onayların alınmasının ardından takvim netleşecek. Yönetim kurulu, sürecin yürütülmesi konusunda tam yetkiyle donatıldı.

Piyasa analistleri, PRZMA’nın bu "çifte hamlesini" hem yatırımcı tabanını genişletme hem de bilançoyu borçtan arındırma stratejisi olarak nitelendiriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.