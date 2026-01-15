15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen işleme göre Uygar Saral, 7,16 TL fiyat seviyesinden 100.000 adet (lot) REEDR hissesi satın aldı.

Bu işlemle birlikte şirket patronu, hisse fiyatına ve şirketin geleceğine olan güvenini somut bir adımla göstermiş oldu.

OY HAKKI YÜZDE 44 SINIRINA DAYANDI

Gerçekleşen bu son alım işleminin ardından Uygar Saral'ın şirket sermayesindeki doğrudan payı ve yönetimdeki gücü de güncellendi. 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Saral'ın:

• Şirket sermayesindeki payı yüzde 24,98,

• Oy haklarındaki oranı ise yüzde 43,94 seviyesine ulaştı.

Söz konusu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği'nin 11. maddesi gereğince şeffaflık ilkesi kapsamında yatırımcılarla paylaşıldı.