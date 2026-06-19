Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, reel sektörün ekonomiye ilişkin güveninde haziran ayında yükseliş yaşandı. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak 102 seviyesine yükseldi.

Böylece reel kesim güveni şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, endeks son 4 ayın zirvesini gördü.

REEL KESİM GÜVENİ YÜKSELDİ

TCMB verilerine göre haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi 102 seviyesine çıktı. Mayıs ayında 101 seviyesinde bulunan endeks, bir puanlık artışla yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Reel Kesim Güven Endeksi, imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerini yansıtan öncü göstergeler arasında yer alıyor.

ENDEKSİ YUKARI TAŞIYAN FAKTÖRLER

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde;

Gelecek üç aydaki üretim hacmi,

Sabit sermaye yatırım harcaması,

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı,

Mevcut toplam sipariş miktarı,

Genel gidişata ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkileyen unsurlar oldu.

HANGİ KALEMLER ENDEKSİ AŞAĞI ÇEKTİ?

Öte yandan bazı göstergeler ise güven endeksi üzerinde aşağı yönlü etki yarattı.

Bunlar;

Mevcut mamul mal stoku,

Gelecek üç aydaki toplam istihdam,

Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı olarak sıralandı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Reel Kesim Güven Endeksi, üretim, yatırım ve sipariş beklentilerine ilişkin sinyal vermesi nedeniyle ekonomi yönetimi ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Endeksteki yükseliş, reel sektörün gelecek döneme ilişkin beklentilerinde iyileşmeye işaret ederken, yatırım ve üretim eğilimleri açısından da önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.