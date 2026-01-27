Gümüş fiyatları, yıl başından bu yana sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ons gümüş, 26 Ocak’ta 117 dolar seviyesine yükselerek rekor tazelemişti. Yıllık bazda artış ise yüzde 256 seviyesine ulaştı. Bu yükselişle birlikte gümüş, aynı dönemde altının getirisini geride bıraktı.

"VOLATİLİTE ALTINA KIYASLA DAHA YÜKSEK"

ING analistleri, gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi metali olmasının fiyat hareketlerini daha oynak hale getirdiğini belirtti. Bankaya göre gümüş, yükseliş ve düşüş dönemlerinde altına kıyasla çok daha sert tepkiler verebiliyor.

SANAYİ TALEBİ VE ARZ SIKIŞIKLIĞI ETKİLİ OLDU

ING, gümüşteki güçlü seyrin arkasında dirençli güvenli liman talebinin yanı sıra sanayi kaynaklı talebin de önemli rol oynadığını vurguladı. Fiziki piyasada arzın sıkılaşması ve maden üretimindeki artışın sınırlı kalması, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturan faktörler arasında gösterildi.

CANLI| GÜMÜŞ FİYATLARI EKRANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Raporda, gümüş piyasasının görece küçük hacme sahip olması nedeniyle fiyatların tarihi seviyelerdeyken daha sert dalgalanmalara açık olduğu ifade edildi. ING analistleri, mevcut seviyelerde ani geri çekilme riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Herkes altın, gümüş bakarken bu kripto paralar 100 kat yükselebilir

GÜMÜŞ FİYATLARI ŞUANDA NE KADAR?

Gümüşün ons fiyatı bugün yüzde 1,39 artışla saat 10.09 itibarıyla 110,04 dolar seviyelerinde seyrediyor.