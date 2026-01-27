Rekordan rekora koşan gümüş fiyatlarında geçtiğimiz günlerde analistlerin sıklıkla bahsettiği 100 dolar seviyesi aşılmıştı. 2025 yılına damga vuran gümüş 2026 yılına girer girmez adından söz ettirmeye devam etti. Altının yükseliş hızını geride bırakan gümüş fiyatları için Hollanda merkezli dev banka ING dikkat çeken tahminlerde bulundu. Peki, gümüş fiyatları ne kadar? Ons gümüş şuanda ne kadar? İşte detaylar...
Gümüş fiyatları, yıl başından bu yana sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ons gümüş, 26 Ocak’ta 117 dolar seviyesine yükselerek rekor tazelemişti. Yıllık bazda artış ise yüzde 256 seviyesine ulaştı. Bu yükselişle birlikte gümüş, aynı dönemde altının getirisini geride bıraktı.
"VOLATİLİTE ALTINA KIYASLA DAHA YÜKSEK"
ING analistleri, gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi metali olmasının fiyat hareketlerini daha oynak hale getirdiğini belirtti. Bankaya göre gümüş, yükseliş ve düşüş dönemlerinde altına kıyasla çok daha sert tepkiler verebiliyor.
SANAYİ TALEBİ VE ARZ SIKIŞIKLIĞI ETKİLİ OLDU
ING, gümüşteki güçlü seyrin arkasında dirençli güvenli liman talebinin yanı sıra sanayi kaynaklı talebin de önemli rol oynadığını vurguladı. Fiziki piyasada arzın sıkılaşması ve maden üretimindeki artışın sınırlı kalması, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturan faktörler arasında gösterildi.
Raporda, gümüş piyasasının görece küçük hacme sahip olması nedeniyle fiyatların tarihi seviyelerdeyken daha sert dalgalanmalara açık olduğu ifade edildi. ING analistleri, mevcut seviyelerde ani geri çekilme riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.
GÜMÜŞ FİYATLARI ŞUANDA NE KADAR?
Gümüşün ons fiyatı bugün yüzde 1,39 artışla saat 10.09 itibarıyla 110,04 dolar seviyelerinde seyrediyor.