Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzına ilişkin beklenen resmi açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Borsa İstanbul’un kararı doğrultusunda, şirket paylarının işlem görmeye başlayacağı tarih netleşti.

Zeray GYO Ne Zaman İşlem Görmeye Başlayacak?

KAP’ta yer alan bildiriye göre Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları, 18 Aralık 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Paylar, Yıldız Pazar’da ve sürekli işlem yöntemi ile yatırımcılarla buluşacak.

Baz Fiyat ve İşlem Detayları Açıklandı

Halka arz edilen paylar için baz fiyat 13 TL olarak belirlendi. İşlem görecek payların nominal tutarı 156,8 milyon TL olurken, şirketin toplam sermayesini temsil eden payların nominal değeri ise 626 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Zeray GYO payları, borsada “ZERGY.E” işlem kodu ile takip edilecek.

Emir Limiti ve Halka Arz Bilgileri

Borsa İstanbul tarafından ilgili sırada uygulanacak maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak açıklandı. Şirketin halka arzı, 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde borsa dışında (off the exchange) yöntemle gerçekleştirilmişti.

KAP’ta yer alan bu resmi duyuruyla birlikte Zeray GYO’nun halka arz sürecinde en kritik aşamalardan biri tamamlanmış oldu. Gözler şimdi, 18 Aralık’ta başlayacak ilk işlem gününde oluşacak fiyatlamaya çevrildi.