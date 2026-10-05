Borsa İstanbul'da temettü takvimi netleşen şirketlere bir yenisi daha eklendi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS), yatırımcılarına yapılacak nakit kâr payı dağıtımına ilişkin tarihleri açıkladı.

Şirketin 2025 yılı kâr payı dağıtım tablosuna göre, pay sahiplerine toplam 2 milyar 398 milyon 205 bin 53 TL nakit temettü dağıtılması kararlaştırıldı.

RGYAS NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın (RGYAS) pay başına brüt 7,8201106 TL, net 6,6470940 TL temettü dağıtmasına karar verildiği belirtildi. Şirketin temettü verimi ise yüzde 0,79 ile yüzde 0,85 civarında seyretmektedir.

RGYAS TEMETTÜ TARİHİ NE ZAMAN?

Açıklanan takvime göre RGYAS paylarında nakit kâr payı hak kullanım tarihi 7 Ekim 2026 olarak kesinleşti.

Temettü dağıtımına ilişkin kayıt tarihi 8 Ekim 2026, yatırımcıların hesaplarına aktarılmasına ilişkin ödeme tarihi ise 9 Ekim 2026 olarak açıklandı.Buna göre 7 Ekim'de temettü hakkını kullanacak yatırımcılar için nakit ödeme süreci 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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