Türkiye’de yenilenebilir enerji politikaları kapsamında rüzgar enerjisi, hem kurulu güç artışı hem de yerli sanayi tarafındaki yatırımlarla stratejik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcilerinin 2026 için “uygulama ve sonuç alma yılı” vurgusu yapması, yeni santrallerin devreye girmesi, kapasite artışları ve ekipman yatırımlarının hızlanabileceğine işaret ediyor. Bu çerçevede, Borsa İstanbul’da faaliyet alanı rüzgar enerjisiyle kesişen şirketler yatırımcıların radarına girmiş durumda.

Zorlu Enerji (ZOREN)

Zorlu Enerji, portföyünde yenilenebilir kaynaklara önemli pay ayıran enerji şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, jeotermalin yanı sıra rüzgar ve güneş tarafında da üretim varlıklarına sahip. Türkiye’de rüzgar santrali yatırımlarının hız kazanması, Zorlu Enerji’nin yenilenebilir ağırlıklı üretim yapısı nedeniyle sektör beklentilerinden doğrudan etkilenen şirketler arasında gösterilmesine neden oluyor.

Galata Wind Enerji (GWIND)

Galata Wind, faaliyetlerini büyük ölçüde rüzgar ve güneş enerjisi üretimi üzerine kurmuş, yenilenebilir odaklı bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin gelir yapısının önemli kısmı rüzgar santrallerinden sağlanıyor. 2026’da devreye alınması planlanan yeni santraller ve kapasite artışları, GWIND’i rüzgar temalı beklentilerde öne çıkan hisselerden biri haline getiriyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE)

Akfen Yenilenebilir Enerji, hidroelektrik, güneş ve rüzgar santrallerinden oluşan geniş bir üretim portföyüne sahip. Rüzgar tarafındaki mevcut santraller ve yeni yatırım potansiyeli, şirketi rüzgar enerjisi büyüme senaryosunda öne çıkan oyunculardan biri yapıyor.

Akenerji (AKENR)

Akenerji, farklı kaynaklardan elektrik üretimi yapan şirketler arasında yer alırken, rüzgar enerjisini de üretim karmasında bulunduruyor. Türkiye’de rüzgar santrallerinin sayısının ve kapasitesinin artması, Akenerji gibi çok kaynaklı üreticileri de dolaylı olarak sektör büyümesinin parçası haline getiriyor.

Enerjisa Enerji ve AKSA Enerji (ENJSA – AKSEN)

Enerjisa Enerji ve Aksa Enerji, ağırlıklı olarak dağıtım ve geniş ölçekli üretim tarafında faaliyet gösterseler de, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında rüzgar projelerine de portföylerinde yer veriyorlar. Büyük ölçekli enerji şirketlerinin rüzgar kapasitesini artırmaya yönelik adımları, sektörel büyümeden etkilenebilecek hisseler arasında gösterilmelerine neden oluyor.

Sanayi ve Ekipman Tarafı

Rüzgar santrali yatırımlarının artması yalnızca elektrik üreticilerini değil; kule, parça, bakım, mühendislik ve ekipman tedarikiyle ilişkili sanayi şirketlerini de dolaylı olarak etkileyebiliyor. 2026 için dile getirilen “sanayide gelişme yılı” vurgusu, rüzgar ekosistemine hizmet veren firmaların da gündemde kalabileceğine işaret ediyor.

Sektör temsilcilerinin açıklamaları, 2026 yılında rüzgar santrallerinin daha yoğun biçimde devreye alındığı, izin süreçlerinin yatırıma dönüştüğü bir döneme girileceğini gösteriyor. Bu görünüm, rüzgar enerjisiyle doğrudan üretim yapan şirketlerin yanı sıra, yenilenebilir portföyü bulunan büyük enerji gruplarını ve sektöre hizmet veren sanayi şirketlerini de Borsa İstanbul’da öne çıkarabilecek bir zemin oluşturuyor.