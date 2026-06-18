Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının satış sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Şirket tarafından 18 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Akçansa'daki yüzde 39,72 oranındaki payların Heidelberg Materials AG'ye devrine ilişkin işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

ÖN ALIM HAKKI KULLANILMIŞTI

Sabancı Holding, 20 Nisan 2026 tarihli özel durum açıklamasında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının satışına ilişkin olarak Heidelberg Materials AG'nin ön alım hakkını kullandığını ve devir işlemlerinin Rekabet Kurumu onayı ile diğer yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından sonuçlanacağını açıklamıştı.

SATIŞ İŞLEMİ TAMAMLANDI

KAP açıklamasına göre kapanış şartlarının yerine getirilmesinin ardından, Sabancı Holding aktifinde bulunan 76.035.136,43 TL nominal değerli Akçansa paylarının tamamı Heidelberg Materials AG'ye devredildi.

Satış işlemi, 1,1 milyar ABD doları toplam şirket değeri üzerinden borç, nakit ve diğer düzeltmeler dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Buna göre;

1 TL nominal değerli pay için birim fiyat 5,62743 ABD doları olarak belirlendi.

Toplam satış bedeli 427.882.713 ABD doları oldu.

SATIŞ BEDELİ PEŞİN TAHSİL EDİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, pay devir işlemlerinin 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığı ve satış bedelinin tamamının peşin olarak tahsil edildiği belirtildi.

Böylece Sabancı Holding'in Akçansa'daki yüzde 39,72 oranındaki ortaklığı sona ermiş oldu.

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