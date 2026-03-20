Güney Kore’deki 125 bin Samsung çalışanının yaklaşık 90 binini temsil eden sendika, grev kararını oylamaya sundu. 66 binden fazla çalışanın katıldığı oylamada, katılımcıların yüzde 93’ü "grev" yönünde oy kullanarak şirkete karşı sert bir duruş sergiledi. Çalışanların temel talebi, yıllık maaşın yüzde 50’si ile sınırlandırılan bonus sisteminin adaletsiz olduğu gerekçesiyle değiştirilmesi.

KRİZİN MERKEZİ: BONUS SİSTEMİ VE SK HYNİX REKABETİ

Çalışanlar, rakip firma SK Hynix’in daha iyi prim şartları sunmasını emsal göstererek mevcut sistemi eleştiriyor. Samsung yönetimi ise bonus sınırının kaldırılmasının gelecek yatırımları ve hissedar kazançlarını riske atacağını savunarak geri adım atmaya sıcak bakmıyor.

KÜRESEL TEKNOLOJİ PAZARINI VURABİLİR

Olası bir iş durdurma eyleminin etkisi Güney Kore sınırlarını aşacak nitelikte:

Çip Tedariği: Samsung, dünya DRAM üretiminin tamamını ve NAND üretiminin büyük kısmını Güney Kore’de gerçekleştiriyor.

Sektörel Etki: Akıllı telefonlardan otomotive, bilgisayarlardan yapay zekâ veri merkezlerine kadar birçok alanda parça tedarik sorunu ve buna bağlı fiyat artışları yaşanabilir.

KRİTİK TAKVİM: NİSAN’DA PROTESTO, MAYIS’TA GREV

Anlaşma sağlanamaması durumunda sendikanın yol haritası netleşti:

Nisan: Geniş katılımlı büyük bir protesto gösterisi düzenlenecek.

Mayıs: 18 gün sürecek kesintisiz bir grev dalgası başlatılacak.