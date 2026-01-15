Türkiye’de sanayi şirketleri 2025 boyunca yüksek enflasyon, sert finansman koşulları ve iç talepteki yavaşlama nedeniyle ciddi baskı altında kaldı. Birçok büyük üretici kârlılıkta düşüş yaşarken, bazı sektörlerde bilançolar zayıfladı, yatırım planları ertelendi.

Ancak küresel piyasalarda yayımlanan son değerlendirmelerde, bu zorlu sürecin ardından 2026 yılında sanayi tarafında daha dengeli bir tablo oluşabileceği vurgulanıyor. Şirketler yeni yıla girerken maliyetleri kontrol altına alma, borçluluk oranlarını düşürme ve operasyonel verimliliği artırma odaklı hazırlık yapıyor.

Faiz ve Enflasyon Belirleyici Olacak

Analistlere göre 2026’da sanayi şirketlerinin kaderini belirleyecek en kritik başlıklar; enflasyonun seyri, faiz oranları ve iç talepteki toparlanma olacak. Finansman maliyetlerinin kademeli düşmesi halinde, özellikle borçluluğu yüksek şirketlerde bilançoların daha hızlı toparlanabileceği belirtiliyor.

Bu sürecin aynı zamanda ertelenmiş yatırımların yeniden gündeme gelmesine, kapasite kullanım oranlarının artmasına ve ihracat tarafında daha güçlü bir görünüm oluşmasına zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Hangi Alanlar Öne Çıkabilir?

Değerlendirmelerde; BEYAZ eşya, otomotiv yan sanayi, petrokimya, demir-çelik ve ihracat ağırlıklı sanayi kollarının 2026’da daha hızlı toparlanma potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor. Özellikle döviz geliri güçlü, maliyet yapısını dengelemiş şirketlerin bu süreçte pozitif ayrışabileceği belirtiliyor.

Borsa İstanbul İçin Ne Anlama Geliyor?

Sanayi tarafında olası bir toparlanma senaryosu, Borsa İstanbul açısından da kritik görülüyor. Böyle bir tabloda: bilanço beklentileri, sektör bazlı hareketler uzun süredir baskı altında kalan sanayi hisselerinde sert fiyatlamalar daha sık gündeme gelebilir.

Kaynak: Reuters / Ceyda Çağlayan