HSBC, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, SASA paylarında gerçekleştirdiği devasa ödünç alma işleminin detaylarını paylaştı.

Bu teknik işlemle birlikte bankanın taşıdığı pozisyon oranı önemli bir eşiği geçti.

HSBC’DEN 4.1 MİLYAR PAYLIK "HEDGİNG" OPERASYONU

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre 08 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen işlemle HSBC, toplam 4.099.951.023 TL nominal tutarlı SASA payını ödünç aldı.

Bu işlem sonucunda, bankanın SASA sermayesindeki payları ve oy hakları yüzde 15 sınırını aşmış oldu.

HSBC, bu dev operasyonun gerekçesini "dönüştürülebilir tahvil ihracı ile ilintili riskten korunma (hedging)" olarak açıkladı.

Bildirimin öne çıkan teknik detayları şunlar:

• Amaç: SASA Polyester’in Delta plasmanının takasının tamamlanmasını takiben riskten korunma işlemlerini yürütebilmek.

• Sürecin İşleyişi: Ödünç alınan 4.1 milyar adet payın büyük çoğunluğu, ilgili pay sahiplerinin hesaplarına iade edilecek.

• Gelecek Dönem: İade edilecek paylar, ilerleyen dönemlerde yine "hedging" amacıyla ihtiyaç duyulması halinde yeniden ödünç alınabilir statüde kalacak.

• Risk Durumu: HSBC, bu işlemlerin "karşılıklı takas pozisyonuna yönelik finansman" sağladığını, dolayısıyla bankanın SASA hissesinde herhangi bir ekonomik riske (exposure) maruz kalmadığını vurguladı.

YABANCI YATIRIMCIDA "EN SERT SATIŞ" SASA’DA

HSBC cephesinde bu teknik işlemler sürerken, hissenin geneline yayılan yabancı çıkışı verileri de gün yüzüne çıktı.

İş Yatırım tarafından yayınlanan 13 Ocak 2026 tarihli "günlük yabancı oranları" raporuna göre yabancı yatırımcıların günlük bazda en sert satış yaptığı hisse senedi SASA oldu.

Beton ve girişim sermayesi sektörlerinin takip ettiği listede SASA, puan bazında en çok kan kaybeden hisse olarak kayıtlara geçti.

Günlük bazda yabancı oranı en çok azalan hisseler:

• SASA: -2.69 bps (Baz Puan)

• DOFER: -2.54 bps

• HDFGS: -2.14 bps

PİYASA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

HSBC’nin işlemi, doğrudan bir hisse alımından ziyade, türev ürünler ve tahvil ihracı kaynaklı karmaşık bir finansal mekanizmayı (hedging/ödünç pay) işaret ediyor.

Bankanın ekonomik risk taşımadığını belirtmesi nötr bir algı yaratsa da İş Yatırım verilerindeki yabancı çıkışının sürmesi hisse üzerindeki baskının devam ettiğini gösteriyor.

