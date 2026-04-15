SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada yeni iş ilişkisi duyuruldu.

Şirketin, 15 Nisan 2026 tarihinde yurt içi bir müşteri ile savunma sistemleri alanında toplam 2,03 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı belirtildi.

TESLİMATLAR BU YIL VE ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEK

Sözleşme kapsamında üretilecek ürünlerin teslimatlarının 2026 ve 2027 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.