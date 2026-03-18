SEC ile Musk'ın avukatlarının Başkent Washington'daki bölge mahkemesine sunduğu dilekçede, tarafların bir araya gelerek istişarede bulunduğu kaydedildi.

Dilekçede, tarafların sonraki yargılama süreçlerinin gereksiz hale gelmesini sağlayabilecek "potansiyel bir çözüm" üzerinde görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Mahkemeden, devam eden görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla ortak durum raporunun sunulmasına dair süreyi iki hafta uzatarak, 1 Nisan'a ertelemesi talep edildi.

MUSK'IN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ SAVUNULMUŞTU

SEC, geçen yıl ocak ayında, yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımlarına yönelik Musk'a dava açmıştı.

Davada, Musk'ın, Mart 2022'de Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını satın aldığını açıklayan raporu SEC'e zamanında sunmayarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Böylelikle Musk'ın düşük fiyatlardan hisse satın almayı sürdürebildiği, bu durumun Musk'ın en az 150 milyon dolar eksik ödeme yapmasına imkan verdiği iddia edilmişti.

Musk'ın bildirimde bulunmayı geciktirdiği süre boyunca yatırımcıların Twitter hisselerini yapay olarak düşük fiyatlardan sattığı ve önemli ekonomik zarara uğradığı belirtilirken, mahkemeden Musk'ın para cezası ödemesine ve hisse senedi alımlarından elde ettiği haksız kazançları iade etmesine hükmetmesi istenmişti.