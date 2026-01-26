Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre hizmet sektörü yeni yıla moral depolayarak başladı.

Bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 oranında artış gösteren güven endeksi, 113,8 seviyesine ulaştı.

Endeksin 100 değerinin üzerinde seyretmesi, sektör temsilcilerinin mevcut durum ve gelecek beklentileri konusundaki iyimserliğinin sürdüğünü gösteriyor.

PERAKENDEDE SERT DÜŞÜŞ

Ocak ayının en dikkat çekici düşüşü perakende ticaret kanadında yaşandı. Sektördeki güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerine geriledi.

Yaşanan bu düşüşe rağmen endeksin hala 100 eşik değerinin üzerinde olması, sektördeki genel görünümün "iyimser" bölgede kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

İNŞAATTA TOPARLANMA SİNYALİ ANCAK KARAMSARLIK SÜRÜYOR

İnşaat sektörü ise ocak ayında yüzde 1,5'lik bir artış kaydederek toparlanma eğilimi gösterdi.

Ancak bu artışa rağmen endeks 85,7 değerinde kalarak 100 eşik değerinin altında seyretmeye devam etti.

Bu durum, inşaat sektöründeki toparlanma sinyallerine rağmen genel havanın halen "kötümser" bölgede olduğunu ve sektörün temkinli duruşunu koruduğunu gösteriyor.

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer almaktadır. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.