Şirketten yapılan açıklamaya göre, kariyerine ABD'de Booz-Allen-Hamilton'da başlayan Uçanlar, perakendeden otomotive, teknolojiden finansal hizmetlere kadar çok uluslu şirketlerin üst yöneticilerine şirket birleşmeleri, operasyonel verimlilik, finansal disiplin, yeni pazara giriş stratejileri konularında danışmanlık yaptı.

Uçanlar, ardından aynı ülkede perakende ve inşaat sektöründe kendi işlerini yönetti. Açıklamada, Türkiye'ye dönüşünün ardından Bain & Company ve Anadolu Grubu'nda üst düzey görevler üstlenen Uçanlar'ın, McDonald's Türkiye CEO'su olarak görev yaptığı dönemde şirkette kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine liderlik ettiği kaydedildi.

Son olarak ADEL & Faber-Castell'de CEO olarak görev yapan Uçanlar'ın, burada verimlilik odaklı bir organizasyonel dönüşüme öncülük ettiği, müşteri portföyüne uluslararası markaların dahil edilmesiyle şirketin Türkiye'deki 56 yıllık tarihinde rekor düzeyde finansal performansa ulaştığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Uçanlar, Michigan Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı.

GLOBAL ATAMA

2020'den bu yana Shell & Turcas CEO'su olarak görev yapan ve şirketin ilk Türk CEO'su olan Emre Turanlı ise 1 Ocak itibarıyla Shell Mobilite, Global Pazarlama ve Lisanslı Pazarlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

Turanlı, yeni rolünde global mobilite operasyonları kapsamında 70'ten fazla ülkede 47 bin istasyon ve günlük 33 milyon müşteriyle dünyanın en büyük mobilite perakendecisi konumundaki Shell’in global pazarlama stratejilerinin yönetimini üstlendi.

Ayrıca aralarında Avustralya, Brezilya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Arjantin gibi akaryakıt pazarında öne çıkan ülkelerin de yer aldığı 60 lisanslı pazardan sorumlu olacak Turanlı yeni görevinin yanı sıra Shell Brands International AG şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütecek.

(AA)