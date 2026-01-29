Borsa İstanbul’da işlem gören Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) hisseleri son işlem gününde dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. Hissede görülen hareketlilik, hem teknik görünüm hem de piyasa dinamikleri açısından yakından izleniyor.

Teknik görünüm etkili oldu

Son haftalarda 40–42 TL bandında DENGE arayan Şişecam hisseleri, bu bölgeden gelen alımların artmasıyla yukarı yönlü tepki verdi. Teknik olarak izlenen ara direnç seviyesinin aşılmasıyla birlikte hissede kısa vadeli alım iştahının güçlendiği görüldü. Grafiklerde, düşüş kanalından çıkış ve yükselen trend çizgisine yeniden yaklaşma çabası dikkat çekti.

Destek bölgesinden gelen alımlar

Piyasa verilerine göre hisse, daha önce güçlü destek olarak çalışan seviyelere yaklaştıktan sonra alıcıların yeniden devreye girmesiyle toparlandı. Bu durum, kısa vadeli pozisyon alan yatırımcıların işlem hacmini artırmasına neden oldu.

Sektör ve endeks etkisi

Şişecam’daki yükselişte, sanayi hisselerine yönelik genel ilginin artması ve cam–kimya tarafındaki şirketlerde görülen eş zamanlı hareketlerin de etkili olduğu değerlendiriliyor. Endeks genelinde risk iştahının yükselmesi, Şişecam hisselerine de alım olarak yansıdı.

Piyasalar neyi izliyor?

Önümüzdeki süreçte yatırımcıların, şirketin finansal performansına ilişkin beklenteleri, maliyet yapısı, ihracat tarafındaki gelişmeler ve cam sektörüne yönelik küresel talep görünümünü yakından takip etmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.