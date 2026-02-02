İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis platformları üzerinden haksız kazanç sağlayan ve bu kazançları aklamaya çalışan suç ağını HEDEF almaya devam ediyor. MASAK raporları doğrultusunda genişletilen soruşturmada, dudak uçuklatan dijital varlık rakamları ortaya çıktı.

VEYSEL ŞAHİN'İN 460 MİLYON EURO'SU DONDURULDU

Soruşturmanın ilk aşamasında, yurt dışında bulunduğu bilinen Veysel Şahin’in tüm taşınır ve taşınmaz malları ile banka hesaplarına resen el konulmuştu. Bu operasyonun en dikkat çekici noktası ise, Şahin’in global kripto para borsalarında bulunan yaklaşık 460 milyon Euro değerindeki varlığının, ilgili şirketler tarafından dondurulması oldu. Türkiye, bu devasa tutarın iadesi için uluslararası hukuk mekanizmalarını devreye soktu.

ŞEREF YAZICI OPERASYONU: 500 MİLYON DOLAR DAHA

Veysel Şahin’e yönelik hamleden üç gün sonra, suç örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı’ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yazıcı’nın tüm şirket ortaklıklarına ve finansal varlıklarına el konulurken, kripto hesaplarında bulunan 500 milyon dolar değerindeki varlık da donduruldu. Savcılık, bu tutarın da suçtan elde edilen gelir olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye iade işlemlerini başlattı.

SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA SUÇLAMASI

Şüpheliler hakkında "7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet" (Yasa dışı bahis oynatmak) ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada, el konulan toplam varlıkların piyasa değeri milyarlarca lirayı buluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, global kripto borsalarıyla iş birliği içerisinde iade sürecini titizlikle takip ediyor.

