Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey görev değişiklikleri yaşandı. SPK Başkanı Mahmut Sütcü'nün geçtiğimiz ay göreve başlamasının ardından kurumda yeni yapılanma kapsamında önemli değişikliklere gidildiği iddia edildi.

BloombergHT'den Bekir Gürdamar'ın aktardığına göre, bugün itibarıyla üç daire başkanı ve bir başkan yardımcısının görevlerine son verildi.

KRİTİK BİRİMLERDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

SPK'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kaynaklardan edinilen bilgiye göre piyasaların işleyişi açısından önemli birimler arasında yer alan Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nde görev değişiklikleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Buna göre;

Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan,

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşad Babuşçu,

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı görevlerinden alındı.

Ayrıca SPK Başkan Yardımcısı Ender Kurtulan'ın da görevine son verildiği bilgisi paylaşıldı.

YENİ VEKALET ATAMALARI YAPILDI

Görev değişikliklerinin ardından ilgili daire başkanlıklarına vekaleten yeni görevlendirmeler yapıldı.

Buna göre;

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten Ulaş Güney Bilgin,

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten Mustafa Eken,

Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten Gökhan Narin yürütecek.

MAHMUT SÜTCÜ 9 MAYIS'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Mahmut Sütcü, 9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanı olarak atanmıştı.

Sütcü'nün göreve gelmesinin ardından SPK'nın aldığı kararlar ve attığı adımlar piyasalarda yakından takip edilmeye başlanmıştı.