Borsa İstanbul yatırımcılarının yakından takip ettiği sermaye artırımı kararlarında yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (DMISH) bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
Kurul tarafından yayımlanan son haftalık bültende, şirketin mevcut sermayesini halka arz yöntemiyle artırma talebinin uygun görüldüğü bildirildi.
Onaylanan başvuru uyarınca Mish Dekorasyon, sermaye yapısında kapsamlı bir değişikliğe gidiyor:
Mevcut Sermaye: 22.727.083 TL
Artırılacak Tutar (Bedelli): 37.272.917 TL
Yeni Sermaye: 60.000.000 TL
Şirket, bu artırımı halka arz yöntemiyle gerçekleştirerek toplam sermayesini 60 milyon TL seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.
