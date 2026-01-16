Kurul tarafından yayımlanan son haftalık bültende, şirketin mevcut sermayesini halka arz yöntemiyle artırma talebinin uygun görüldüğü bildirildi.

Onaylanan başvuru uyarınca Mish Dekorasyon, sermaye yapısında kapsamlı bir değişikliğe gidiyor:

Mevcut Sermaye: 22.727.083 TL

Artırılacak Tutar (Bedelli): 37.272.917 TL

Yeni Sermaye: 60.000.000 TL

Şirket, bu artırımı halka arz yöntemiyle gerçekleştirerek toplam sermayesini 60 milyon TL seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.