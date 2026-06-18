Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), çeşitli şirketler ve finans kuruluşları nezdinde yürüttüğü inceleme ve denetimler sonucunda milyonlarca liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul bülteninde yer alan bilgilere göre enerji şirketlerinden aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerinden sanayi kuruluşlarına kadar birçok kurum ve kişi hakkında yaptırım kararı alındı.

PAY SATIŞ BİLGİ FORMU YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK CEZASI

SPK tarafından Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ve Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde yapılan incelemelerde, pay satış bilgi formu hazırlanmadan ve Kurul tarafından onaylanmış pay satış bilgi formu ilan edilmeksizin pay satış işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu kapsamda;

Yusuf ŞENEL hakkında, her bir şirket incelemesi için ayrı ayrı 6.168.433,34 TL olmak üzere toplam 18.505.300,02 TL,

Naturel Holding A.Ş. hakkında, her bir şirket incelemesi için ayrı ayrı 6.168.433,34 TL olmak üzere toplam 18.505.300,02 TL, idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ÜNLÜ MENKUL, PARDUS PORTFÖY VE TERA PORTFÖY'E CEZA

Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerine yönelik denetimlerde de çeşitli ihlaller tespit edildi.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Müşterilerden alınan emirlere ilişkin kayıtların mevzuata uygun şekilde saklanmadığının belirlenmesi üzerine şirkete 5.833.734 TL idari para cezası verildi.

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.

Kurucusu olduğu "Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu"nda yatırım sınırlamalarına uyulmaması ve iç kontrol sistemine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle iki ayrı ihlalden toplam 6.162.756,60 TL idari para cezası uygulandı.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.

"Tera Portföy Birinci Serbest Fon"un katılma paylarının, Kurul onayı alınmaksızın TEFAS'ta işlem görmesine yönelik izahname değişikliği yapılması nedeniyle şirkete 4.435.027,79 TL idari para cezası kesildi.

MEGA POLİETİLEN İNCELEMESİNDE YAPTIRIM KARARI

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen incelemelerde, Kurul tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin süresinde ibraz edilmediği ve denetim çalışmalarının zorlaştırıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda;

Ens Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne 3.081.378 TL,

Eda ÖZHAN'a 1.540.689 TL,

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 1.540.689 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

MEGA POLİETİLEN SORUŞTURMASINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU

SPK tarafından Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hesap ve işlemleri üzerinde yapılan incelemelerde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

Kurul, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı işlemler gerçekleştirdiği, muhasebe hilesi yaptığı, finansal tabloları gerçeğe aykırı düzenlediği ve kıymetli evrakta sahtecilik yaptığı belirlenen Eda Özhan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında;

Sadi Ergün,

Duran Özhan,

İrfan Demir,

hakkında muhasebe hilelerine ve şirket varlıklarının usulsüz kullanımına iştirak ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

SPK ayrıca sahte fatura düzenleyerek söz konusu süreçlere katıldığı belirtilen Enes Yıldırım ile denetim çalışmalarını engelleyerek bilgi ve belge ibraz etmeyen Mehmet Uçar hakkında da suç duyurusu kararı aldı.

İNTERNET SİTELERİ HAKKINDA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK İHBARI

SPK, yürüttüğü incelemeler sonucunda bilişim sistemleri ve banka hesapları kullanılarak dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü tespit ettiği internet siteleri ve ilgili kişiler hakkında da adli makamlara bildirimde bulunulmasına karar verdi.

Bu kapsamda;

birikimmenkuldegerler.com

elitmenkultr.com

elitmenkulonline.com

uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kapsamında suç ihbarında bulunulacak.

ŞİRKET YETKİLİLERİ DE LİSTEYE GİRDİ

SPK bülteninde, banka hesaplarını söz konusu faaliyetlerde kullandırdığı tespit edilen şirket yetkilileri hakkında da suç ihbarı yapılacağı belirtildi.

Bunlar arasında;

Hanlık İnşaat Temizlik Sağlık Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TR Elektrik Reklam Dijital Teknoloji Ticaret Ltd. Şti.

Elt Group Danışmanlık Bilişim Madencilik İnşaat Hurda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Yalken Grup Hırdavat Yedek Parça Denizcilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.

Ayrıca izinsiz işlemlerde kullanıldığı belirlenen iki ayrı telefon hattının kullanıcıları da suç ihbarı kapsamına dahil edildi.

SPK'DAN İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNE KARŞI YENİ ADIM

SPK'nın son kararları, izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri ve yatırımcıları yanıltabilecek oluşumlara karşı denetimlerin sürdüğünü ortaya koydu. Kurul, mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında yasal süreçlerin başlatılacağını duyurdu.

SPK'DAN RÜCU KARARI UYARISI

SPK ayrıca Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen idari para cezasına ilişkin önemli bir yükümlülüğe de dikkat çekti.

Buna göre şirketin yapacağı ilk genel kurul toplantısında, idari para cezasına neden olan fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu cezanın rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması gerekecek. Karar aşamasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili gerçek ve tüzel kişiler oy kullanamayacak.