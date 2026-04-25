MERKO, özsermaye enflasyon düzeltme farklarını kullanarak yüzde 638,33 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. SPK onayı sonrası 1000 lot hisse sahibinin portföyü 7383 lota ulaşacak.

MERKO'dan Yüzde 638 Bedelsiz Sermaye Artırımı

Merkez Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. (MERKO), 18 Şubat 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla yüzde 638,33834 oranında bedelsiz sermaye artırımına gitmek için SPK'ya başvurdu. Başvuru 25 Şubat 2026'da yapıldı, onay süreci henüz tamamlanmadı.

Mevcut Sermayeden 850 Milyona

Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 115,1 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Artırım sonrasında bu rakamın 850 milyon TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan, özellikle özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak. Nakit çıkışı söz konusu değil.

Merko Gıda & Frigo Pak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake

1000 Lot 7383 Lota Ulaşıyor

Artırım oranı doğrultusunda hesaplandığında, her 1000 lot için 6.383 lot bedelsiz hisse düşüyor. Buna göre artırım öncesi 1000 lot hisse sahibi olan yatırımcının portföyü SPK onayı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından 7.383 lota ulaşacak.

Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Sermaye artırımı, 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edildi. 1 Nisan 2026'da tescil edilen karar, 2 Nisan 2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandı. Artırımı temsil eden paylar kaydi pay niteliği taşıyor.

**Takip Edilecek Veri**



SPK'nın onay kararı ve ardından Borsa İstanbul'un belirleyeceği hak kullanım tarihi izlenecek. Bu tarihler netleştiğinde bedelsiz payların yatırımcı hesaplarına geçiş süreci başlayacak.

Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce yetkili finansal danışmanlara başvurmanız önerilir.

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)