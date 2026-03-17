Halka arz sonrası istikrarlı yükselişini sürdüren SVGYO, 17 Mart 2026 itibarıyla 7,77 TL seviyesine ulaşarak halka arz fiyatının iki katından fazla değer kazandı. Saat 10.11 verilerine göre, hissede alıcıların iştahı devam ederken aracı kurum dağılımında (AKD) net para girişi gözlemleniyor.

Hissede toplam net hacim 306.783 lot seviyesinde gerçekleşirken, alım tarafındaki kurumların yoğunlaşması tavan serisini destekliyor.

SAVUR GYO (SVGYO) EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

TSI 10.11 itibarıyla hissede en çok alım gerçekleştiren ilk 5 aracı kurum şu şekildedir:

PHILLIP Capital: 1.444.453 lot (%28,61) –

TRIVE Yatırım: 810.484 lot (%16,06) –

ATA Yatırım: 761.278 lot (%15,08) –

A1 Capital: 702.577 lot (%13,92) –

BULLS Yatırım: 643.139 lot (%12,74) –

İlk 5 alıcının toplam lot miktarı 4.361.931 olarak verilere yansıdı.

SATICI TARAFTA ÖNE ÇIKAN KURUMLAR

Hissedeki yükseliş sürecinde kâr realizasyonu veya satış yönlü pozisyon alan kurumlar ise şunlar oldu:

İNFO Yatırım: -1.768.732 lot (%35,04) –

GARANTİ Yatırım: -1.201.334 lot (%23,80) –

İŞ Yatırım: -553.795 lot (%10,97) –

ZİRAAT Yatırım: -299.486 lot (%5,93) –

GEDİK Yatırım: -231.801 lot (%4,59) –

