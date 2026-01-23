Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri'nin 20 ülkede 70 lokasyondaki operasyonlarını kapsayan çalışma, yüz yüze eğitimler, çalışan buluşmaları ve düzenli çevrim içi oturumlarla hizmet kalitesinde sürekli gelişimi hedefliyor.

Mevcut eğitim ve hizmet kültürü programlarını temel alan program, ATELIER CX'in lüks tüketim, havacılık ve moda endüstrilerindeki deneyimi ile küresel ölçekte kabul gören misafir deneyimi metodolojilerinin havalimanı ortamına entegre edilmesini amaçlıyor.

ÜÇ BAŞLIKTA ŞEKİLLENİYOR

İşbirliği kapsamında, TAV İşletme Hizmetleri'nin öğrenme ve gelişim stratejisi üç temel bileşen üzerinde şekilleniyor. "Ortak Hizmet Kültürü ve Misafirperverlik Yaklaşımı" başlığında, empati, saygı ve kapsayıcılık üzerine kurulu bir hizmet kültürü oluşturulurken, farklı bölgelerdeki yerel dinamikler gözetiliyor.

"Hizmet Mükemmeliyeti ve Küresel Standartlar" bileşeniyle, lounge işletmeciliği, hızlı geçiş, karşılama, porter hizmetleri ve havalimanı otelleri dahil tüm temas noktalarında tutarlı hizmet sunumu hedefleniyor.

"Sürekli İç Öğrenme ve Yetkinlik Gelişimi" başlığında ise farklı görev ve deneyim seviyelerine göre tasarlanmış, yıl boyu devam eden kapsamlı bir öğrenme programı uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aude Ferrand, oluşturdukları temeller üzerine inşa edilen yeni dönemde hizmet kültürünü pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ferrand, "ATELIER CX ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, misafir deneyiminin gerçek değerini havalimanına taşımamıza katkı sağlarken, küresel operasyon ağımız geneline yayılan kalite standartları oluşturmamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

