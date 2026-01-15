Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Bloomberg HT ekranlarında 2025 yılına ilişkin ekonomik görünümü değerlendirdi. Çakar, küresel jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinde belirgin bir normalleşme sürecine girildiğini ifade etti.

KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çakar, 2025'te küresel jeopolitik gerilimler ve artan korumacılığın dünya ticaretini olumsuz etkilediğini, ABD-Çin rekabetinin tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Buna karşın küresel enflasyondaki düşüşün faizlere yansıdığını ve bunun gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını artırdığını belirten Çakar, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

"Geçen sene dezenflasyonist program çerçevesinde hayat şekillendi. Dolayısıyla BIZIM de sektör olarak bilançomuzu temel belirleyen kavram makroekonomik gerçeklerdi."

BÜYÜME, ENFLASYON VE REZERVLER

Makro göstergelere ilişkin güncel verileri paylaşan Çakar, "Yılı yüzde 3,8 civarında büyümeyle kapatacağız. Enflasyonda düşüş gerçekleşti. Cari açık önemli bir problemdi, muhtemelen bu yılı yüzde 1,4 civarında bir oranla kapatacağız" dedi. Merkez Bankası rezervlerine de değinen Çakar, "Rezervlerde 200 milyar dolara ulaşıldı. Net rezervler 70 milyar dolar civarında. Bu tampon oluşturması açısından ciddi bir seviye" ifadelerini kullandı. CDS primlerindeki düşüşe dikkat çeken Çakar, "Mayıs 2023'te CDS 700 civarındaydı, bugün 204'lere kadar düştü. Bu, fonlama maliyetimizi ve uluslararası borçlanma kabiliyetimizi pozitif etkiliyor" diye konuştu.

BANKACILIK SEKTÖRÜ VE KREDİYE ERİŞİM

"Her geçen gün bir öncekine göre daha normalleşiyoruz" diyen Çakar, bankacılık sektörünün 2025'i 47 trilyon TL büyüklükle kapattığını belirtti. Temel rasyolar ve bilanço dengeleri itibarıyla sektörün pozitif olduğunu vurgulayan Çakar, NPL riskinin yüksek olabileceği düşünülen bir dönemin makul bir büyümeyle geride bırakıldığını söyledi. Politika faizindeki düşüşün mevduat maliyetlerine yansıyacağını belirten Çakar, "Kaynak maliyetindeki düşüşü kredilere de yansıtacağız. Önümüzdeki dönem hem bankacılık hem reel sektör açısından daha uygun krediye erişim imkanı olacaktır" dedi.

FAİZ VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde Çakar, "Enflasyonun yüzde 20'ler civarında şekillenmesini bekliyoruz. Ocak-Şubat ayları bu anlamda çok önemli. Bu ay iyi bir oran gelirse enflasyonda yüzde 19'u yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı. Politika faizine ilişkin beklentisini de paylaşan Çakar, "Politika faizi şu an yüzde 38. Faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemlerde devam edeceğini düşünüyorum, yılı yüzde 30'ların altında bir oranla kapatabiliriz" dedi.

Ziraat Bankası'nın performansına da değinen Çakar, "2025 Ziraat Bankası için çok iyi geçti. Aktif büyüklük olarak yüzde 58 büyüdük ve 8,5 trilyon TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Bu yılı da yüzde 30'lar civarında büyümeyle kapatacağımızı öngörüyorum" ifadelerini kullandı.